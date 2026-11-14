Paura e sangue a Berna: un giovane del Friborgo esce dal ghiaccio in barella
Durante il derby Kevin Nicolet ha dovuto essere evacuato dopo essere stato colpito al volto da un disco.
Durante il derby Kevin Nicolet ha dovuto essere evacuato dopo essere stato colpito al volto da un disco.
BERNA - Momenti di grande apprensione venerdì sera alla PostFinance Arena, durante il derby tra Berna e Friborgo-Gottéron. Kevin Nicolet, 23enne giocatore della formazione friburghese, è stato colpito in pieno volto da un disco nell'ultimo terzo, rendendo necessario il suo trasporto fuori dal ghiaccio in barella.
L'incidente ha destato particolare preoccupazione perché il giovane attaccante era appena tornato alle competizioni dopo una commozione cerebrale. Nicolet è rimasto a terra, stordito ma cosciente, prima di essere soccorso ed evacuato sulla barella.
La scena ha scosso i presenti. L'abbondante quantità di sangue rimasta sul ghiaccio ha costretto gli arbitri a interrompere la partita per diversi minuti, il tempo necessario per ripulire la superficie di gioco.
Le condizioni del 23enne restano da chiarire. Al momento non è noto se abbia riportato fratture oppure soltanto ferite al volto. «Quando vedi un amico cadere così, ti si stringe lo stomaco», ha dichiarato il portiere Ludovic Waeber al Blick, esprimendo la preoccupazione suscitata dall'incidente.
Sul piano sportivo, la serata si è conclusa con una sconfitta per il Friborgo, battuto dal Berna ai rigori.