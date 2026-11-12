LUGANO
Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia
È successo nella serata di giovedì lungo viale Cassarate
lettore tio.ch
Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia
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Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia
È successo nella serata di giovedì lungo viale Cassarate
Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia
È successo nella serata di giovedì lungo viale Cassarate
LUGANO - Un'auto ha percorso alcuni metri in contromano nella serata di oggi lungo viale Cassarate, a Lugano.
Stando alle informazioni raccolte, il veicolo, con targhe ticinesi, è stato fermato da una pattuglia della polizia cittadina, che ha confermato l'intervento.
L'auto avrebbe percorso solo pochi metri prima di essere bloccata. La seconda vettura presente sul posto, viene precisato, era invece impegnata nella gestione del traffico.
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