Mendrisio, il Municipio incontra i quartieri
Dialogo e partecipazione al centro delle serate dedicate ai temi locali e alle esigenze dei residenti
Dialogo e partecipazione al centro delle serate dedicate ai temi locali e alle esigenze dei residenti
MENDRISIO - Il Municipio di Mendrisio torna nei quartieri della Città per incontrare direttamente la popolazione. Gli incontri, pianificati per favorire il dialogo e raccogliere osservazioni, domande e suggerimenti sui temi che riguardano il territorio, nel 2026 toccheranno Arzo e Besazio.
Il primo appuntamento è fissato per martedì 17 novembre alle 20.15 ad Arzo, nella palestra del Centro scolastico in via Pietro Ferrari. Il secondo si terrà martedì 1° dicembre, sempre alle 20.15, nella Sala multiuso di Besazio, in via Ferdinando Bustelli 2.
Dopo il saluto del sindaco Samuele Cavadini, le serate saranno dedicate ad alcuni temi di interesse per i rispettivi quartieri. In seguito il Municipio resterà a disposizione dei presenti per ascoltare domande, osservazioni e suggerimenti, nell'ottica di mantenere un dialogo costante e costruttivo con la popolazione.