Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga

Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Como, che hanno preso in consegna l'uomo. Il fermato ha spiegato di aver danneggiato il veicolo - una SEAT Arona - per recuperare alcuni effetti personali che, a suo dire, si trovavano nell'abitacolo.

Controllando l'auto, però, gli operatori hanno notato un involucro sul sedile del conducente. Vista la scarsa illuminazione e l'intenso transito di veicoli e pedoni, hanno deciso di portare la vettura in Questura: lì, in una perquisizione più approfondita, sono stati trovati e sequestrati circa 40 grammi di MDPV e cannabinoidi, suddivisi in diversi involucri.