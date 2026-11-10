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Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga

Un 37enne è finito nei guai lunedì sera a Ponte Chiasso
Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga
QUESTURA DI COMO
Fonte Questura di Como
elaborata da Redazione
Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga
Un 37enne è finito nei guai lunedì sera a Ponte Chiasso

COMO - Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Como: deve rispondere di furto e di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto è cominciato da una segnalazione per il danneggiamento di un'auto, arrivata al 112 intorno alle 20 di ieri da piazzale Anna Frank, a Como Ponte Chiasso.

A chiamare le forze dell'ordine è stato un cittadino che poco prima aveva visto un uomo infrangere il vetro di una vettura parcheggiata nel piazzale. Insospettito, è intervenuto e lo ha bloccato, chiedendo poi l'intervento della polizia.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Como, che hanno preso in consegna l'uomo. Il fermato ha spiegato di aver danneggiato il veicolo - una SEAT Arona - per recuperare alcuni effetti personali che, a suo dire, si trovavano nell'abitacolo.

Controllando l'auto, però, gli operatori hanno notato un involucro sul sedile del conducente. Vista la scarsa illuminazione e l'intenso transito di veicoli e pedoni, hanno deciso di portare la vettura in Questura: lì, in una perquisizione più approfondita, sono stati trovati e sequestrati circa 40 grammi di MDPV e cannabinoidi, suddivisi in diversi involucri.

L'uomo era privo di documenti. È stato identificato in un 37enne italiano, residente in Brianza ma di fatto senza fissa dimora, con numerosi precedenti di polizia per reati legati agli stupefacenti e contro la persona, oltre a diverse denunce per inosservanza del foglio di via obbligatorio: l'ultima risaliva alla notte precedente.

È quindi scattato l'arresto per furto e detenzione ai fini di spaccio, con la denuncia a piede libero per danneggiamento e inosservanza del foglio di via. Dopo la comunicazione all'Autorità giudiziaria competente è stato disposto il rito per direttissima.

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