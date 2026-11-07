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K.I.T.T. non trova acquirenti: l'auto di "Supercar" resta invenduta

All'asta di Zurigo l'offerta massima si è fermata a 200mila franchi, contro gli almeno 250mila richiesti. La celebre Pontiac resta al proprietario svizzero
K.I.T.T. non trova acquirenti: l'auto di "Supercar" resta invenduta
BROAD ARROW AUCTIONS
Fonte Ats
elaborata da Redazione
K.I.T.T. non trova acquirenti: l'auto di "Supercar" resta invenduta
All'asta di Zurigo l'offerta massima si è fermata a 200mila franchi, contro gli almeno 250mila richiesti. La celebre Pontiac resta al proprietario svizzero

ZURIGO - K.I.T.T., la celebre auto parlante della serie televisiva "Supercar" ("Knight Rider" nella versione originale), non ha trovato un nuovo proprietario. Sabato, durante un'asta organizzata da Broad Arrow Auctions al Dolder Grand di Zurigo, l'offerta più alta si è fermata a 200mila franchi, ben al di sotto del prezzo minimo fissato a 250'000 franchi.

La vettura, diventata un'icona televisiva al fianco di Michael Knight, interpretato da David Hasselhoff, resta quindi nelle mani del suo attuale proprietario. A confermarlo sabato sera all'agenzia Keystone-SDA è stato un portavoce della casa d'aste internazionale specializzata in veicoli classici e da collezione. Dal 1999 l'auto appartiene al musicista lucernese Urs Kunz. Dietro il nome K.I.T.T., acronimo di Knight Industries Two Thousand, si nasconde una Pontiac Firebird Trans AM nera del 1982, diventata uno dei veicoli più riconoscibili della storia della televisione grazie alla serie che raggiunse lo status di cult proprio negli anni Ottanta.

L'auto ha accompagnato Hasselhoff in tour
Il modello proposto all'asta ha una storia particolare. Secondo la documentazione pubblicata da Broad Arrow Auctions, si tratta di uno dei veicoli importati dagli Stati Uniti su incarico di Profile Promotions, la società dell'allora manager di Hasselhoff, Herbert Fechter. La vettura sarebbe stata realizzata per il tour austriaco Night-Rocker dell'attore e cantante. Un certificato di autenticità conferma che l'auto è stata modificata seguendo i progetti originali di Universal Pictures e che ha accompagnato Hasselhoff durante concerti, apparizioni televisive ed eventi pubblici. Tra questi figura anche una visita alla Televisione svizzera: il 26 novembre 1990 il presentatore Beni Thurnherr arrivò negli studi proprio a bordo di K.I.T.T.

K.I.T.T. fu ricercata da Interpol
La storia della vettura comprende anche un furto internazionale. Negli anni Novanta, quando apparteneva all'etichetta discografica svizzera Exclusa AG, l'auto venne rubata in Italia. Fu successivamente recuperata grazie all'intervento di Interpol e riportata in Svizzera. I ladri, tuttavia, avrebbero sottratto l'elettronica originale del cruscotto, che venne in seguito sostituita. È stato invece conservato il guscio originale del cruscotto, risalente ai primi anni Ottanta.

Nonostante le modifiche apportate per trasformarla nella leggendaria auto della serie televisiva, K.I.T.T. è ancora funzionante. Non dispone però di un'omologazione per la circolazione stradale, proprio a causa degli interventi effettuati sulla vettura. Il lotto messo all'asta comprendeva inoltre fotografie d'archivio che ritraggono il veicolo insieme a David Hasselhoff. Per il momento, però, la Pontiac più famosa della televisione resterà nelle mani del suo proprietario lucernese.

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