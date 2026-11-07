K.I.T.T. non trova acquirenti: l'auto di "Supercar" resta invenduta

L'auto ha accompagnato Hasselhoff in tour

Il modello proposto all'asta ha una storia particolare. Secondo la documentazione pubblicata da Broad Arrow Auctions, si tratta di uno dei veicoli importati dagli Stati Uniti su incarico di Profile Promotions, la società dell'allora manager di Hasselhoff, Herbert Fechter. La vettura sarebbe stata realizzata per il tour austriaco Night-Rocker dell'attore e cantante. Un certificato di autenticità conferma che l'auto è stata modificata seguendo i progetti originali di Universal Pictures e che ha accompagnato Hasselhoff durante concerti, apparizioni televisive ed eventi pubblici. Tra questi figura anche una visita alla Televisione svizzera: il 26 novembre 1990 il presentatore Beni Thurnherr arrivò negli studi proprio a bordo di K.I.T.T.

K.I.T.T. fu ricercata da Interpol

La storia della vettura comprende anche un furto internazionale. Negli anni Novanta, quando apparteneva all'etichetta discografica svizzera Exclusa AG, l'auto venne rubata in Italia. Fu successivamente recuperata grazie all'intervento di Interpol e riportata in Svizzera. I ladri, tuttavia, avrebbero sottratto l'elettronica originale del cruscotto, che venne in seguito sostituita. È stato invece conservato il guscio originale del cruscotto, risalente ai primi anni Ottanta.