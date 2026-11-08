In bilico tra la vita e la morte

Quella corda esterna al manico che si intravede sullo strumento della morte, in copertina, non è un dettaglio decorativo: è il rimando alle sonorità del disco. La radice portante di ogni brano è infatti il bordone, una nota continua suonata in modo ripetuto che crea una base stabile su cui si sviluppano le melodie. Tecnica compositiva millenaria, nata nell'Asia sudoccidentale e poi diffusa nelle tradizioni di India, Medio Oriente ed Europa fino a diventare un «universale musicale», qui funziona come motivo ricorrente e, nelle intenzioni del gruppo, come presenza sottesa della morte lungo tutta l'opera. Il culmine arriva con «Sublime», guidato da un'unica nota di contrabbasso.

Psichedelia moderna e strumenti antichi

Attorno a quella colonna vertebrale si muove il consueto gioco di contaminazioni firmato Haara, sempre nel segno della "psichedelia moderna" e della sperimentazione del suono. Tra le ispirazioni il comunicato cita i canti bulgari, la musica gnawa subsahariana e il folk europeo. La commistione tra antico e moderno si allarga a strumenti come la ciaramella di Amatrice, il charango boliviano e il didgeridoo australiano, mentre rispetto ai lavori precedenti crescono i flauti, dolce e traverso.