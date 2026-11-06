Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»

BRUXELLES - «Questo è solo l'inizio. Quello che è successo questa settimana è solo una piccola parte di ciò che attende l'Europa nel prossimo futuro. Molto presto faremo saltare in aria i vostri aerei, navi da crociera, stazioni della metropolitana e treni». È il contenuto di un'email inviata a varie testate giornalistiche, riferisce il Financial Times.