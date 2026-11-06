EUROPA
Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»
La minaccia, diffusa tramite posta elettronica a numerose testate, annuncia nuovi possibili attacchi a infrastrutture chiave europee.
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Fonte Ats Ans
Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»
La minaccia, diffusa tramite posta elettronica a numerose testate, annuncia nuovi possibili attacchi a infrastrutture chiave europee.
BRUXELLES - «Questo è solo l'inizio. Quello che è successo questa settimana è solo una piccola parte di ciò che attende l'Europa nel prossimo futuro. Molto presto faremo saltare in aria i vostri aerei, navi da crociera, stazioni della metropolitana e treni». È il contenuto di un'email inviata a varie testate giornalistiche, riferisce il Financial Times.
Il mittente rivendica la responsabilità degli allarmi bomba sui voli europei definendosi "uno dei leader del gruppo responsabile" delle minacce. Secondo un dirigente dell'emittente pubblica irlandese Rte, il messaggio è stato inviato a 18 media. Non verificata l'autenticità della rivendicazione.
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