«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo

Un colpo da «una manciata di secondi»

Secondo la ricostruzione del responsabile, basata sulle immagini della videosorveglianza, il furto si sarebbe consumato in appena una ventina di secondi. I tre uomini, di età apparentemente attorno ai trent'anni, hanno girato per il locale prima di concentrarsi sulla vetrina dei preziosi. Due indossavano un cappellino, mentre il terzo ne era sprovvisto.



A colpire è soprattutto la facilità con cui i tre sono riusciti ad agire indisturbati, nonostante le commesse si trovassero a pochi passi. «Le commesse erano impegnate, una era in cassa, l'altra stava servendo i clienti», spiega Luca. La cassa, peraltro, si trova proprio di fronte alle vetrine prese di mira. A nascondere i movimenti dei complici sarebbe stato l'uomo di grossa corporatura, che faceva da schermo con il proprio corpo.