L'Ambrì non si pone limiti: è stato un mese e mezzo pazzesco

Infine, un'ultima riflessione... Come aveva a volte sottolineato Filippo Lombardi quando si trovava sul ponte di comando, ad Ambrì sembrava essersi instaurato un certo timore di staccarsi dal passato. Una sensazione che anche l'ex numero 1 del club aveva provato in prima persona, al punto che quando doveva giudicare l'operato di Paolo Duca e Luca Cereda si è spesso trovato in difficoltà per il profondo legame di amicizia e stima che li legava. Talvolta, però, proprio come nella vita, è soprattutto una questione di coraggio: trovare la forza di lasciarsi alle spalle il passato per guardare oltre può essere bellissimo. E l'HCAP lo sta provando sulla propria pelle, senza evidentemente nulla togliere a Lombardi, Duca e Cereda, tre persone che hanno dato anima, cuore e soprattutto tempo alla causa leventinese e che ne hanno superate di ogni senza mai perdere la bussola. Anzi, il coraggio di voltare pagina può rappresentare una forma di rispetto verso la storia del club, perché permette di continuare a crescere senza restare prigionieri del passato.