«È una questione di credibilità»

«Se fossi Granit, mi chiederei: ho davvero ancora bisogno della fascia? Ho mentito per quattro anni, eppure ho una responsabilità nei confronti di me stesso, della squadra, degli allenatori e di tutta la Svizzera calcistica. Se fossi Granit, direi: ho commesso un errore piuttosto grave. Rinuncio alla fascia. Bisogna riuscire a fare a meno anche di lui... E perché non dovrebbe essere così anche per un periodo più lungo? Abbiamo giocatori che possono crescere fino a ricoprire il suo ruolo. Bisogna crederci. Nella vita è semplice: si va sempre avanti».