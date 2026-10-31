Il derby è del Milan
Nerazzurri sorpresi dai cugini: domenica potrebbero perdere la vetta della classifica
Tutto facile per la Roma.
Nerazzurri sorpresi dai cugini: domenica potrebbero perdere la vetta della classifica
Tutto facile per la Roma.
|11
|Christian Pulisic 82'
|12
|Adrien Rabiot
|80
|Yunus Musah 83'
|5
|Koni De Winter
|34
|Mario Gila
|13
|Sankhoun Diawara 83'
|22
|Diego Moreira 89'
|14
|Luka Modric
|9
|Goncalo Ramos 89'
|16
|Mike Maignan
|31
|Strahinja Pavlovic
|Josep Martínez
|1
|Petar Sucic
|8
|Marcus Thuram
|9
|72' Hakan Calhanoglu
|20
|81' Alessandro Bastoni
|95
|82' Nicolo Barella
|23
|Carlos Augusto
|30
|73' Andy Diouf
|17
|82' Yann Aurel Bisseck
|31
|Manuel Akanji
|25
|Djed Spence
|99
|Aleksandar Stankovic
|5
|Mattia Mosconi
|48
|Raffaele Di Gennaro
|12
|73' Henrikh Mkhitaryan
|22
|82' Francesco Pio Esposito
|94
|Alain Taho
|60
|Leonardo Bovio
|46
|Matteo Lavelli
|53
|Leon Jakirovic
|51
|82' Ange-Yoan Bonny
|14
|72' Piotr Zielinski
|7
|81' Federico Dimarco
|32
MILANO - Un inizio di match al fulmicotone è bastato al Milan per prendersi il derby: 3-1 il risultato finale. Due volte in gol in 10’ con Pulisic e Rabiot, i rossoneri hanno infatti sorpreso l’Inter, la cui reazione non è per una volta stata vincente. In doppio svantaggio i nerazzurri si sono rimboccati le maniche; pur facendosi preferire ai cugini non sono in ogni caso andati oltre alla rete di Bastoni. Moreira ha tuttavia ristabilito le distanze già prima dell'intervallo, permettendo al Diavolo di controllare poi senza troppa pressione i (vani) tentativi di rientro degli avversari. Il successo ha permesso alla truppa di Amorim di salire a tre punti dalla Beneamata, che domani (domenica) potrebbe vedere la Lazio prendersi la vetta solitaria della classifica.
La giornata del campionato italiano si è aperta con i successi, pesanti, colti da Bologna e Roma. I rossoblù hanno battuto 2-1, in rimonta, il Monza. I brianzoli sono passati con il “solito” Varela (su rigore), i felsinei sono risaliti con Pobega e Bernardeschi (anche lui dagli undici metri). I giallorossi hanno invece fatto un sol boccone dell’Udinese, imponendosi 5-2 e chiudendo i conti già nel primo tempo con Cristante, Mora, Malen e Ndicka. Nella ripresa sono poi arrivate le marcature di Zaniolo, Palma e Ghilardi.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lazio
|9
|25
|8
|1
|0
|22
|7
|15
|2
|Inter
|10
|25
|8
|1
|1
|26
|13
|13
|3
|Roma
|10
|24
|7
|3
|0
|28
|10
|18
|4
|Milan
|10
|21
|6
|3
|1
|21
|12
|9
|5
|Como
|9
|20
|6
|2
|1
|17
|8
|9
|6
|Frosinone
|9
|17
|5
|2
|2
|22
|14
|8
|7
|Napoli
|9
|14
|4
|2
|3
|17
|11
|6
|8
|Bologna
|10
|14
|4
|2
|4
|14
|13
|1
|9
|Juventus
|9
|14
|4
|2
|3
|11
|10
|1
|10
|Torino
|9
|13
|4
|1
|4
|14
|14
|0
|11
|Cagliari
|9
|13
|4
|1
|4
|8
|13
|-5
|12
|Atalanta
|9
|11
|3
|2
|4
|16
|17
|-1
|13
|Genoa
|9
|10
|3
|1
|5
|8
|13
|-5
|14
|Lecce
|9
|9
|3
|0
|6
|10
|19
|-9
|15
|Sassuolo
|9
|8
|2
|2
|5
|14
|22
|-8
|16
|Monza
|10
|7
|2
|1
|7
|17
|24
|-7
|17
|Fiorentina
|9
|5
|1
|2
|6
|11
|21
|-10
|18
|Parma
|9
|5
|1
|2
|6
|5
|15
|-10
|19
|Udinese
|10
|5
|1
|2
|7
|11
|23
|-12
|20
|Venezia
|9
|3
|1
|0
|8
|6
|19
|-13