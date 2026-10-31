Il derby è del Milan

La giornata del campionato italiano si è aperta con i successi, pesanti, colti da Bologna e Roma. I rossoblù hanno battuto 2-1, in rimonta, il Monza. I brianzoli sono passati con il “solito” Varela (su rigore), i felsinei sono risaliti con Pobega e Bernardeschi (anche lui dagli undici metri). I giallorossi hanno invece fatto un sol boccone dell’Udinese, imponendosi 5-2 e chiudendo i conti già nel primo tempo con Cristante, Mora, Malen e Ndicka. Nella ripresa sono poi arrivate le marcature di Zaniolo, Palma e Ghilardi.