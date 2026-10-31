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SERIE A

Il derby è del Milan

Nerazzurri sorpresi dai cugini: domenica potrebbero perdere la vetta della classifica
Il derby è del Milan
IMAGO / NurPhoto
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+1
Il derby è del Milan
Nerazzurri sorpresi dai cugini: domenica potrebbero perdere la vetta della classifica
Tutto facile per la Roma.
Serie A31.10.2026
Milan
3 - 1
Inter
CALCIO: Risultati e classifiche

MILANO - Un inizio di match al fulmicotone è bastato al Milan per prendersi il derby: 3-1 il risultato finale. Due volte in gol in 10’ con Pulisic e Rabiot, i rossoneri hanno infatti sorpreso l’Inter, la cui reazione non è per una volta stata vincente. In doppio svantaggio i nerazzurri si sono rimboccati le maniche; pur facendosi preferire ai cugini non sono in ogni caso andati oltre alla rete di Bastoni. Moreira ha tuttavia ristabilito le distanze già prima dell'intervallo, permettendo al Diavolo di controllare poi senza troppa pressione i (vani) tentativi di rientro degli avversari. Il successo ha permesso alla truppa di Amorim di salire a tre punti dalla Beneamata, che domani (domenica) potrebbe vedere la Lazio prendersi la vetta solitaria della classifica.

La giornata del campionato italiano si è aperta con i successi, pesanti, colti da Bologna e Roma. I rossoblù hanno battuto 2-1, in rimonta, il Monza. I brianzoli sono passati con il “solito” Varela (su rigore), i felsinei sono risaliti con Pobega e Bernardeschi (anche lui dagli undici metri). I giallorossi hanno invece fatto un sol boccone dell’Udinese, imponendosi 5-2 e chiudendo i conti già nel primo tempo con Cristante, Mora, Malen e Ndicka. Nella ripresa sono poi arrivate le marcature di Zaniolo, Palma e Ghilardi.

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CLASSIFICA
Serie A
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Lazio92581022715
2Inter1025811261313
3Roma1024730281018
4Milan102163121129
5Como9206211789
6Frosinone91752222148
7Napoli91442317116
8Bologna101442414131
9Juventus91442311101
10Torino91341414140
11Cagliari913414813-5
12Atalanta9113241617-1
13Genoa910315813-5
14Lecce993061019-9
15Sassuolo982251422-8
16Monza1072171724-7
17Fiorentina951261121-10
18Parma95126515-10
19Udinese1051271123-12
20Venezia93108619-13
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 31.10.2026 23:10
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