«Abbiamo perso diversi incontri che avremmo dovuto vincere»

La reazione contro il Losanna e la conferma di Shore

Dopo la sconfitta contro lo Zugo, Mitell ha apprezzato la risposta della squadra contro il Losanna: «Siamo entrati in partita con determinazione, abbiamo giocato duramente e insieme, dimostrando di essere un gruppo unito». Ha dato buoni risultati anche la scelta di schierare i migliori attaccanti nelle prime due linee, capaci di trovare la via del gol, dare energia alla squadra e sostenere i giovani.

Sul fronte del mercato, Shore è stato confermato fino al termine della stagione. Una decisione legata alle sue prestazioni e agli infortuni che hanno colpito i centri. «Non è un giocatore appariscente, ma fa il suo lavoro», ha sottolineato Steinmann, evidenziandone pure l'utilità nelle situazioni speciali e agli ingaggi.