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«Abbiamo perso diversi incontri che avremmo dovuto vincere»

Steinmann non nasconde la delusione per i punti lasciati per strada. Tra infortuni, mercato e giovani da gestire, i bianconeri cercano la svolta alla vigilia del derby.
«Abbiamo perso diversi incontri che avremmo dovuto vincere»
Ti-Press
di U. M.Inviato esterno
«Abbiamo perso diversi incontri che avremmo dovuto vincere»
Steinmann non nasconde la delusione per i punti lasciati per strada. Tra infortuni, mercato e giovani da gestire, i bianconeri cercano la svolta alla vigilia del derby.
HOCKEY: Risultati e classifiche

LUGANO - Il derby per chiudere al meglio la prima parte di stagione. Domani il Lugano affronterà l'Ambrì nell'ultima partita prima della pausa, una sfida che arriva in un momento delicato per i bianconeri. Dopo un terzo di campionato, i risultati sono al di sotto delle aspettative, nonostante diverse buone prestazioni. Alla vigilia del derby, il direttore sportivo Janick Steinmann e l'allenatore Tomas Mitell hanno fatto il punto della situazione, tra punti persi, infortuni, mercato e voglia di riscatto.

Buone prestazioni, pochi punti
«I risultati non sono stati quelli che speravamo, anche se credo che abbiamo disputato molte buone partite. In diverse occasioni, però, abbiamo subito gol in rapida successione, finendo per perdere incontri che avremmo dovuto vincere», ha spiegato Steinmann.

Il DS ha quindi invitato la squadra a «fare tutto il possibile per invertire la rotta e continuare a risalire». La consapevolezza è che si prospetta «un'altra stagione lunga, nella quale dovremo stringere i denti e lottare duramente».

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La reazione contro il Losanna e la conferma di Shore
Dopo la sconfitta contro lo Zugo, Mitell ha apprezzato la risposta della squadra contro il Losanna: «Siamo entrati in partita con determinazione, abbiamo giocato duramente e insieme, dimostrando di essere un gruppo unito». Ha dato buoni risultati anche la scelta di schierare i migliori attaccanti nelle prime due linee, capaci di trovare la via del gol, dare energia alla squadra e sostenere i giovani.

Sul fronte del mercato, Shore è stato confermato fino al termine della stagione. Una decisione legata alle sue prestazioni e agli infortuni che hanno colpito i centri. «Non è un giocatore appariscente, ma fa il suo lavoro», ha sottolineato Steinmann, evidenziandone pure l'utilità nelle situazioni speciali e agli ingaggi.

Infermeria piena, il club cerca risposte
Gli infortuni restano uno dei principali problemi del Lugano. Il club sta cercando di capirne le cause, anche alla luce di alcune ricadute. Steinmann non ha escluso un possibile legame con i tempi di viaggio, pur senza trarre conclusioni definitive.

Proprio l'emergenza in difesa ha spinto il Lugano a ingaggiare Marco Maurer. Dopo la partita contro lo Zugo, Steinmann temeva infatti di non avere abbastanza difensori a disposizione per affrontare il Losanna. «Marco ha dato subito la sua disponibilità, è salito in macchina ed è venuto qui».

Il suo arrivo, però, non è una bocciatura per i giovani. Il club vuole continuare a dare loro spazio, evitando al tempo stesso di caricarli di troppe responsabilità.

NATIONAL LEAGUE
Non solo Lugano, questa National League è un Lazzaretto

Derby alle porte
Ora l'attenzione si sposta sul derby contro l'Ambrì. Mitell chiede ai suoi di concentrarsi sul proprio gioco e di ritrovare l'intesa mostrata contro il Losanna, con tutti pronti a darsi una mano.

Resta invece incerto il rientro di Simion, che deve ancora completare la riabilitazione e non ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. «Per noi è molto difficile dire quando tornerà effettivamente a disposizione», ha spiegato Steinmann.

La reazione contro il Losanna è un segnale incoraggiante, ma ora servono continuità e punti. Con l'infermeria ancora affollata, il Lugano cerca nel derby la spinta giusta per invertire la rotta prima della pausa.

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