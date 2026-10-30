Ultimi giorni per votare il miglior sportivo ticinese
Il pubblico avrà tempo fino al 12 novembre. Poi toccherà alla giuria. La cerimonia di premiazione è invece prevista il 30 novembre.
LUGANO - È iniziata la volata finale del concorso Migliori Sportivi Ticinesi 2026. Il pubblico ha tempo fino al 12 novembre per scegliere i propri favoriti tra i venti finalisti ancora in gara. L'interesse è già alto: secondo gli organizzatori, sul sito aiutosport.ch sono stati raccolti oltre 75mila voti.
Il risultato finale dipenderà per metà dalle preferenze del pubblico e per l'altra metà dal voto di una giuria neutrale, composta da partner e giornalisti sportivi. I vincitori saranno annunciati lunedì 30 novembre, durante la cerimonia di premiazione in programma alle 20.35 al PalaCinema di Locarno. La serata sarà trasmessa in diretta su RSI LA2 e in streaming sulle piattaforme digitali della RSI.
Il concorso è organizzato dall'Associazione Aiuto Sport Ticino, mentre RSI Sport sarà il Presenting Partner della serata finale.
Come votare
Per votare basta collegarsi al sito www.aiutosport.ch e scegliere sei nominativi tra gli sportivi in gara. Ogni persona può votare una sola volta per periodo di votazione: il sistema elettronico esclude automaticamente gli eventuali voti duplicati.
Il voto popolare, però, conta soltanto per metà del risultato finale. L'altra metà spetta alla giuria, per cui la corsa ai riconoscimenti resta ancora aperta.
I venti finalisti
A contendersi i riconoscimenti sono venti atleti, divisi in due categorie: sportivi d'élite e giovani speranze. Tra gli sportivi d'élite figurano Susan Bandecchi (tennis), Lena Bickel (ginnastica artistica), Claire Ghiringhelli (sport paralimpici - canottaggio), Iulia Izzo (scherma), Mattia Mauri (nuoto), Jonas Oliva (corsa in montagna/trail running), Murat Pelit (sport paralimpici - para-trap), Mattia Piffaretti (ginnastica artistica), Jason Solari (tiro) e Linda Zanetti (ciclismo).
Nella categoria giovani speranze sono invece in corsa Sébastien Brunner (triathlon), Michael Buckley (ginnastica artistica), Violante Giuntini (apnea), Samuele Iaconi (triathlon), Elena Martinenghi (pattinaggio artistico), Emma Mecic (sport paralimpici - nuoto), Eric Huanca Quispe (atletica), Nathan Ranzoni (scherma), Soley Rusca (canottaggio) ed Enrico Sottile (nuoto).
Premiazione il 30 novembre
La cerimonia finale, organizzata da RSI Sport, si terrà lunedì 30 novembre, dalle 20.35, al PalaCinema di Locarno. Sul palco saliranno i finalisti, accompagnati da ospiti del mondo sportivo ticinese. L'evento sarà trasmesso in diretta su RSI LA2 e in streaming sulle piattaforme digitali della RSI.
Nel corso della serata saranno assegnati tre premi principali: «Migliori Sportivi Ticinesi 2026 - assoluto», «Migliori Sportivi Ticinesi 2026 - giovani speranze» e «Miglior giocatore/trice di squadra». Quest'ultimo sarà attribuito da una giuria neutrale.
Sono previsti anche tre riconoscimenti speciali: il «Premio etico», promosso dal Panathlon Club Lugano; «Sport e andicap», promosso da inclusione andicap ticino; e «Squadra ticinese dell'anno», promosso dall'Associazione Ticinese Giornalisti Sportivi.
Per chi desidera assistere alla premiazione dal vivo, alcuni biglietti saranno prossimamente disponibili sul sito rsi.ch/eventi.
Per votare e consultare tutte le informazioni sul concorso è possibile visitare www.aiutosport.ch.