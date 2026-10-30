Ultimi giorni per votare il miglior sportivo ticinese

Nel corso della serata saranno assegnati tre premi principali: «Migliori Sportivi Ticinesi 2026 - assoluto», «Migliori Sportivi Ticinesi 2026 - giovani speranze» e «Miglior giocatore/trice di squadra». Quest'ultimo sarà attribuito da una giuria neutrale.

Sono previsti anche tre riconoscimenti speciali: il «Premio etico», promosso dal Panathlon Club Lugano; «Sport e andicap», promosso da inclusione andicap ticino; e «Squadra ticinese dell'anno», promosso dall'Associazione Ticinese Giornalisti Sportivi.