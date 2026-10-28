Don Mino, 90 candeline e una confessione

Guardando ai giovani e agli episodi di violenza durante le manifestazioni, come quelli avvenuti a Milano, che idea si è fatto?

«Seguo molto anche la televisione italiana, perché ne ho il tempo. Seguo la parte pubblica, politica e sociale. Si resta disorientati di fronte a questi sbandamenti. Le cause sono delicate da ritrovare e da denunciare. Sono legate anche agli indirizzi politici dei governanti e dei politici maggioritari. La colpa non è sempre e solo degli altri. Ma è un discorso delicato».