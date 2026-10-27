«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»

Un calcolo sbagliato?

Il problema, sostiene Ostinelli, risiederebbe nei criteri utilizzati per calcolare il potenziale fiscale dei Cantoni. Il Ticino verrebbe considerato più ricco di quanto non sia realmente, perché gli indicatori non terrebbero adeguatamente conto delle particolarità del mercato del lavoro transfrontaliero e delle caratteristiche del territorio.