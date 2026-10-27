Sciopero degli studenti, anche i docenti VPOD si mobilitano: «Stessa lotta»

LUGANO - «Docenti e studenti, stessa lotta». È il messaggio con cui il Sindacato VPOD docenti annuncia il proprio sostegno allo sciopero giovanile di venerdì 20 novembre, invitando il personale scolastico a partecipare alla manifestazione al fianco delle studentesse e degli studenti. Il sindacato ha previsto una serie di iniziative per sostenere la mobilitazione e rendere visibile la solidarietà tra chi insegna e chi studia.