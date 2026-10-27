Quando dal fuoco sgorga l'oro: a Chiasso l'arte del trasformare è in mostra
Allo Spazio Officina apre “AURUM. Dal fuoco alla forma”, un viaggio negli Archivi Valcambi tra strumenti, stampi e fotografie.
Allo Spazio Officina apre “AURUM. Dal fuoco alla forma”, un viaggio negli Archivi Valcambi tra strumenti, stampi e fotografie.
CHIASSO - Come si trasforma un pezzo di metallo grezzo in un lingotto perfetto? Lo racconta «AURUM. Dal fuoco alla forma. L’esperienza dagli Archivi Valcambi», la mostra in programma allo Spazio Officina di Chiasso da giovedì 29 ottobre al 29 novembre. L’inaugurazione si terrà mercoledì 28 ottobre alle 17.30.
Curata da Graziella Brolpito e Nicoletta Ossanna Cavadini, l’esposizione nasce dalla collaborazione tra il Centro Culturale Chiasso e Valcambi, che proprio quest’anno festeggia i 65 anni dalla fondazione.
Dagli archivi dell’azienda arrivano strumenti, disegni, stampi, incisioni, fotografie e filmati che permettono di scoprire da vicino come nasce un prodotto e come si sono evolute le tecniche di lavorazione.
Il percorso si snoda attraverso sette «stanze dell’arte». Si parte dalla materia prima, da analizzare e raffinare, per passare ai disegni preparatori, al fuoco della fusione e infine al prodotto finito.
Tra i pezzi forti spicca il pantografo, mostrato anche in azione in un filmato: uno strumento capace di riprodurre un’opera in scala ridotta, conservandone ogni dettaglio. Matrici e stampi svelano invece i passaggi che trasformano un disegno in una moneta, una medaglia o un lingotto. Proprio a quest’ultimo è dedicata la sala conclusiva, intitolata «Ecco sua maestà il lingotto».
Non è casuale la scelta dello Spazio Officina. Un tempo vi si riparavano automobili: un luogo che conserva la memoria del «saper fare», la stessa vocazione che unisce l’antica bottega all’industria di oggi.
Originale anche il catalogo, realizzato sotto forma di fumetto dall’illustratrice Valeria Vitale. Il protagonista è un lingotto che accompagna il lettore lungo il percorso dalla pietra grezza al prodotto finito.
Ricco anche il programma degli eventi collaterali, tra visite guidate, una pausa pranzo al museo il 17 novembre, un incontro con Vitale e un laboratorio per famiglie in cui costruire il proprio «lingotto».