Quando dal fuoco sgorga l'oro: a Chiasso l'arte del trasformare è in mostra

Dagli archivi dell’azienda arrivano strumenti, disegni, stampi, incisioni, fotografie e filmati che permettono di scoprire da vicino come nasce un prodotto e come si sono evolute le tecniche di lavorazione.

Il percorso si snoda attraverso sette «stanze dell’arte». Si parte dalla materia prima, da analizzare e raffinare, per passare ai disegni preparatori, al fuoco della fusione e infine al prodotto finito.