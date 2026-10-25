Ucciso dopo un concerto, arrestato un neonazista di Blood and Honour

Arrestato un 42enne svizzero

Meno di 24 ore dopo i fatti, la polizia ha arrestato un cittadino svizzero di 42 anni. E sempre secondo quanto riferito dal domenicale, il tribunale ha disposto la sua carcerazione preventiva per almeno tre mesi. La procura indaga per omicidio intenzionale.

Diverse fonti hanno confermato che l'uomo sarebbe un membro di lunga data di Blood and Honour, rete neonazista vietata in Germania. Sarebbe stato presente al concerto insieme ad alcuni compagni e avrebbe fatto parte del gruppo che ha provocato gli altri spettatori. Il contesto politico delle persone coinvolte è oggetto dell'inchiesta.