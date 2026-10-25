Lago di Les Brenets, torna la navigazione dopo tre mesi di stop per siccità
Le piogge degli ultimi giorni hanno fatto risalire il livello dell'acqua di tre metri. Il servizio riprenderà domani e dovrebbe proseguire fino al 5 novembre.
NEUCHÂTEL - Dopo tre mesi di stop a causa della siccità, la navigazione sul lago di Les Brenets, nel Canton Neuchâtel, riprenderà domani grazie alle piogge degli ultimi giorni. Secondo le rilevazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), il livello dell'acqua è salito di tre metri da giovedì. Solo pochi giorni fa, in alcuni punti del lago, era rimasto appena un filo d'acqua in mezzo a un prato.
«Il livello è risalito e si trova ora cinque metri sotto la media: una quota sufficiente per riprendere la navigazione», ha dichiarato oggi al portale Arcinfo Yvan Durig, direttore della Navigation sur le lac des Brenets (NLB).
La ripresa del servizio arriva anche in un momento favorevole dal punto di vista meteorologico. Le previsioni indicano infatti il ritorno del sole nel corso della prossima settimana, con temperature comprese tra gli 11 e i 18 gradi.
«Quando abbiamo interrotto la navigazione, il livello era sette metri sotto la media. Abbiamo quindi un buon margine e l'acqua continuerà a salire», ha aggiunto Durig, sollevato per il miglioramento della situazione.
La navigazione sul lago dovrebbe proseguire fino al 5 novembre, dopo un'interruzione durata tre mesi a causa della prolungata siccità.