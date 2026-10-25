Lago di Les Brenets, torna la navigazione dopo tre mesi di stop per siccità

La ripresa del servizio arriva anche in un momento favorevole dal punto di vista meteorologico. Le previsioni indicano infatti il ritorno del sole nel corso della prossima settimana, con temperature comprese tra gli 11 e i 18 gradi.

«Quando abbiamo interrotto la navigazione, il livello era sette metri sotto la media. Abbiamo quindi un buon margine e l'acqua continuerà a salire», ha aggiunto Durig, sollevato per il miglioramento della situazione.