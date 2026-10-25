MSF nel mirino: la Svizzera blocca 1,25 milioni dopo accuse di abusi

Medici senza frontiere non contesta l'esistenza degli abusi. In seguito ai casi emersi, l'organizzazione ha licenziato e allontanato definitivamente 18 collaboratori, come già comunicato durante l'estate. Un portavoce di MSF ha assicurato che i contatti con la Deza sono stati mantenuti, ammettendo tuttavia che l'effettiva portata degli episodi accertati e dei conseguenti licenziamenti «non è stata resa nota in modo proattivo e tempestivo».

L'organizzazione ribadisce comunque di sostenere «senza riserve» i principi di trasparenza e responsabilità nei confronti della Deza. Da parte sua, l'ente federale ha deciso di mantenere bloccati i fondi fino al completamento delle verifiche sulle informazioni ricevute, ha precisato la portavoce del DFAE.