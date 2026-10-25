Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi
Tensione alle stelle dopo la partita tra Losanna e Friburgo-Gottéron. Due tifosi del LHC sono stati aggrediti alla stazione di Prilly-Malley. La polizia cerca testimoni.
Tensione alle stelle dopo la partita tra Losanna e Friburgo-Gottéron. Due tifosi del LHC sono stati aggrediti alla stazione di Prilly-Malley. La polizia cerca testimoni.
PRILLY-MALLEY (VD) - Violenza tra tifosi dopo una partita di hockey su ghiaccio in Romandia. Sabato sera, al termine dell'incontro tra Lausanne Hockey Club e Fribourg-Gottéron, sono scoppiati disordini prima all'interno della pista e poi alla stazione ferroviaria di Prilly-Malley. Due sostenitori del Losanna sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati all'ospedale universitario CHUV.
La situazione ha iniziato a sfuggire di mano attorno alle 22.05, quando i tifosi delle due squadre hanno tentato di affrontarsi all'interno della pista. Il personale di sicurezza è intervenuto per separarli, ricorrendo anche allo spray al peperoncino. Durante i disordini, una barriera di plexiglass a bordo pista è andata in frantumi.
L'aggressione alla stazione
La situazione è degenerata nuovamente circa 40 minuti dopo, attorno alle 22.45, alla stazione di Prilly-Malley. Due tifosi del Losanna sarebbero stati aggrediti da ultras del Friburgo, apparentemente scesi dall'autobus che li stava riportando a casa. Durante l'aggressione sono stati sottratti anche alcuni effetti personali delle vittime.
Gli aggressori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo della polizia. I due sostenitori del LHC hanno riportato gravi ferite e sono stati soccorsi da due ambulanze, che li hanno accompagnati al CHUV di Losanna.
Aperta un'inchiesta
Nel frattempo, scrive la Polizia cantonale, sono state presentate denunce penali e la Procura ha aperto un'inchiesta. Le indagini sono affidate agli investigatori della polizia di sicurezza, con il supporto degli specialisti anti-teppismo delle polizie cantonali di Vaud e Friburgo.
Per ricostruire quanto accaduto, le autorità lanciano un appello ai testimoni. Chiunque abbia assistito all'aggressione alla stazione di Prilly-Malley o disponga di informazioni e filmati utili alle indagini è invitato a contattare la polizia al numero 021 343 15 10 oppure a rivolgersi al posto di polizia più vicino.
All'intervento hanno partecipato diverse pattuglie della gendarmeria vodese, della polizia di Losanna Ovest e della polizia municipale di Losanna, oltre a ispettori e specialisti delle unità anti-teppismo.