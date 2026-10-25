Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi

L'aggressione alla stazione

La situazione è degenerata nuovamente circa 40 minuti dopo, attorno alle 22.45, alla stazione di Prilly-Malley. Due tifosi del Losanna sarebbero stati aggrediti da ultras del Friburgo, apparentemente scesi dall'autobus che li stava riportando a casa. Durante l'aggressione sono stati sottratti anche alcuni effetti personali delle vittime.

Gli aggressori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo della polizia. I due sostenitori del LHC hanno riportato gravi ferite e sono stati soccorsi da due ambulanze, che li hanno accompagnati al CHUV di Losanna.