Cerca e trova immobili
Segnalaci
GERMANIA

BMW offre fino a 650'000 euro per lasciare il posto: richieste alle stelle

Il programma di esodo volontario ha attirato così tanti dipendenti da essere chiuso in anticipo. L'obiettivo è tagliare fino a 8'000 posizioni.
BMW offre fino a 650'000 euro per lasciare il posto: richieste alle stelle
imago images/Manfred Segerer
Come per molti altri costruttori tedeschi, anche BMW soffre della debole domanda in Cina.
di 20min.ch | Fabian Pöschl
BMW offre fino a 650'000 euro per lasciare il posto: richieste alle stelle
Il programma di esodo volontario ha attirato così tanti dipendenti da essere chiuso in anticipo. L'obiettivo è tagliare fino a 8'000 posizioni.

GERMANIA - BMW vuole ridurre il proprio organico fino a 8'000 dipendenti per far fronte alla crisi dell'industria automobilistica tedesca. Per evitare licenziamenti, il colosso dell'auto ha lanciato un programma di incentivi all'esodo volontario, offrendo indennità particolarmente generose. L'interesse è stato però talmente elevato che l'azienda ha deciso di chiudere anticipatamente il programma.

Come riferisce il quotidiano economico tedesco «Handelsblatt», sono bastate appena due settimane per raggiungere l'obiettivo prefissato. BMW ha confermato la notizia al giornale, senza tuttavia comunicare cifre precise.

Inizialmente, il programma avrebbe dovuto rimanere aperto fino a metà novembre. L'afflusso di dipendenti interessati a conoscere l'importo della propria buonuscita è stato tale da provocare persino un blocco temporaneo del portale aziendale.

Le condizioni offerte dal costruttore bavarese sarebbero particolarmente vantaggiose, anche rispetto a quelle proposte da concorrenti come Mercedes e Volkswagen. Secondo il «Handelsblatt», le indennità raggiungerebbero in molti casi importi a sei cifre, arrivando in alcune situazioni a superare i 650'000 euro.

Un modello di accordo di risoluzione consensuale visionato dal quotidiano prevede inoltre agevolazioni per il mantenimento delle auto aziendali, in alcuni casi anche di una seconda vettura, e privilegi normalmente riservati ai pensionati BMW.

A rendere ancora più interessante l'offerta sono i premi aggiuntivi per chi decide di lasciare anticipatamente, prima delle scadenze fissate al 31 marzo e al 31 ottobre 2027. Per finanziare la riduzione del personale, il CEO Milan Nedeljkovic ha previsto uno stanziamento di circa un miliardo di euro. L'obiettivo è ottenere risparmi annuali dello stesso importo.

Il programma era destinato ai collaboratori di tutti i settori, esclusa la produzione, e comprendeva anche i dirigenti di alto livello. Secondo le informazioni disponibili, diverse migliaia di dipendenti avrebbero manifestato la volontà di lasciare l'azienda. L'adesione, tuttavia, non garantisce automaticamente l'uscita: vale il principio della doppia volontarietà, secondo cui anche BMW deve approvare la risoluzione del rapporto di lavoro. Non tutti coloro che hanno espresso interesse potranno quindi necessariamente beneficiare delle indennità.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
bmwesodo volontarioindennitàindustria automobilisticalicenziamenti
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
La scelta di Valentina: cede il suo nightclub
LIVE
BALERNA
2 gior
2
65

La scelta di Valentina: cede il suo nightclub

La morte sulle Montagne russe
LIVE
FOCUS
2 gior
23

La morte sulle Montagne russe

«Se solo avessi dato retta a mia moglie…»
LIVE
CANTONE
1 gior

«Se solo avessi dato retta a mia moglie…»

Arriva la neve in montagna: chiusi diversi passi alpini
LIVE
SVIZZERA
6 ore
5
31

Arriva la neve in montagna: chiusi diversi passi alpini

«Arriva la prima pista da sci urbana del Ticino»
LIVE
GIUBIASCO
2 gior
1
68

«Arriva la prima pista da sci urbana del Ticino»

Dopo Parigi, lo sciopero giovanile arriverà anche in Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
200
432

Dopo Parigi, lo sciopero giovanile arriverà anche in Ticino

Mamma da 8 mesi, la modella Sahara Ray stroncata dal Fentanyl
LIVE
STATI UNITI
1 gior

Mamma da 8 mesi, la modella Sahara Ray stroncata dal Fentanyl

19enne in terapia intensiva dopo un pugno in discoteca
LIVE
LUGANO
1 gior
55
119

19enne in terapia intensiva dopo un pugno in discoteca

«Così lo si manda verso la morte»
LIVE
BODIO
10 ore
124
140

«Così lo si manda verso la morte»

Dal 2027 torna il doppio cognome per i coniugi
LIVE
SVIZZERA
11 ore
10
44

Dal 2027 torna il doppio cognome per i coniugi

Social sul gabinetto, un'accoppiata pericolosa
LIVE
CANTONE
16 ore
23
34

Social sul gabinetto, un'accoppiata pericolosa

Troppo amico della gente: rischia di essere ucciso
LIVE
SIGIRINO
2 gior
112
291

Troppo amico della gente: rischia di essere ucciso

I furbetti dei mezzi pubblici: viaggiano senza biglietti e minacciano pure
LIVE
CANTONE
16 ore
27

I furbetti dei mezzi pubblici: viaggiano senza biglietti e minacciano pure

Troppi frontalieri? La Lega chiede di intervenire
LIVE
LUGANO
1 gior
120
241

Troppi frontalieri? La Lega chiede di intervenire

Striscioni provocatori: blitz nella notte
LIVE
LUGANO
1 gior
55
114

Striscioni provocatori: blitz nella notte

Cercare la morte allo zoo
LIVE
FOCUS
16 ore
19

Cercare la morte allo zoo

«Che fine faranno i 400 posteggi?»
LIVE
LUGANO
1 gior
13
38

«Che fine faranno i 400 posteggi?»

Un taglio che fa rumore: addio all'albero di via Besso
LIVE
LUGANO
16 ore
19
91

Un taglio che fa rumore: addio all'albero di via Besso

L'uomo trovato morto dopo l'incendio ha un nome
LIVE
LUGANO
5 ore

L'uomo trovato morto dopo l'incendio ha un nome

Se hai un problema di salute, la nuova complementare te la scordi
LIVE
CANTONE
1 gior
51
59

Se hai un problema di salute, la nuova complementare te la scordi

BMW offre fino a 650'000 euro per lasciare il posto: richieste alle stelle
LIVE
GERMANIA
4 ore
2
12

BMW offre fino a 650'000 euro per lasciare il posto: richieste alle stelle

Securitas avrebbe violato migliaia di volte la legge sul lavoro
LIVE
SVIZZERA
2 gior
12
59

Securitas avrebbe violato migliaia di volte la legge sul lavoro

Camioncino sbanda e finisce su un fianco: un ferito
LIVE
BELLINZONA
2 gior
6

Camioncino sbanda e finisce su un fianco: un ferito

Rischio informatico: il Cantone corre ai ripari e disattiva alcuni servizi online
LIVE
CANTONE
1 ora
8

Rischio informatico: il Cantone corre ai ripari e disattiva alcuni servizi online

La carta d'identità si fa biometrica
LIVE
SVIZZERA
2 gior
14
33

La carta d'identità si fa biometrica

Separare famiglia e lavoro? «Noi facciamo il contrario e funziona... benissimo!»
LIVE
CASTEL SAN PIETRO
2 gior
27

Separare famiglia e lavoro? «Noi facciamo il contrario e funziona... benissimo!»

Una razzia fra le auto nella notte: «È un po' come se ti entrassero in casa»
LIVE
MENDRISIOTTO
2 gior
27
59

Una razzia fra le auto nella notte: «È un po' come se ti entrassero in casa»

Il malore, l'atterraggio d'emergenza a Zurigo e il tragico esito
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Il malore, l'atterraggio d'emergenza a Zurigo e il tragico esito

La strada per il Nano divide, Bernasconi pronto a fare ricorso
LIVE
LUGANO
2 gior
96
190

La strada per il Nano divide, Bernasconi pronto a fare ricorso

Oro, è tornato il momento di acquistarlo?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
2
5

Oro, è tornato il momento di acquistarlo?

Mucche in fuga sulla cantonale, interviene la polizia
LIVE
LEVENTINA
8 ore
13
66

Mucche in fuga sulla cantonale, interviene la polizia

«La violenza è forse ciò che la politica si meriterebbe»
LIVE
SCIOPERO PER IL CLIMA
1 gior
63
186

«La violenza è forse ciò che la politica si meriterebbe»

Dopo il grave infortunio parla Kilde: «È brutale, difficile da accettare»
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
4
27

Dopo il grave infortunio parla Kilde: «È brutale, difficile da accettare»

Sinner, nel mirino il suo modo di muoversi
LIVE
TENNIS
2 gior
5
12

Sinner, nel mirino il suo modo di muoversi

Maxi operazione antimafia: un arresto in Ticino
LIVE
CANTONE
10 ore
10
28

Maxi operazione antimafia: un arresto in Ticino

L’autunno è arrivato: pioggia, freddo e in montagna torna la neve
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
2 gior
4
39

L’autunno è arrivato: pioggia, freddo e in montagna torna la neve

Inaugurata una nuova strada ciclabile lunga tre chilometri
LIVE
BELLINZONA
1 gior
12
38

Inaugurata una nuova strada ciclabile lunga tre chilometri

Putin lancia l’idea di un summit a tre
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
2 gior
8
128

Putin lancia l’idea di un summit a tre

Morte di David Rossi, spuntano due nomi
LIVE
ITALIA
2 gior
4
11

Morte di David Rossi, spuntano due nomi

Esce di strada e si ribalta nel bosco: due persone in ospedale
LIVE
RIVIERA
3 gior

Esce di strada e si ribalta nel bosco: due persone in ospedale

La gioventù europea protesta. Perché in Svizzera tutto resta tranquillo?
LIVE
SVIZZERA
22 ore
46
37

La gioventù europea protesta. Perché in Svizzera tutto resta tranquillo?

Chiede una canzone neonazista, poi scoppia la rissa: morto un 27enne
LIVE
SVITTO
2 gior

Chiede una canzone neonazista, poi scoppia la rissa: morto un 27enne

Jeep rubata, non è stata colpa del garage
LIVE
CANTONE
2 gior

Jeep rubata, non è stata colpa del garage

Incidente sull'A2 nella galleria del San Salvatore
LIVE
LUGANO
1 gior
3
30

Incidente sull'A2 nella galleria del San Salvatore

«Qui il presidente era il capo ultras»
LIVE
CALCIO
1 gior
4
13

«Qui il presidente era il capo ultras»

Frode da 60 milioni: «Non volevo truffarlo»
LIVE
LUGANO
1 gior

Frode da 60 milioni: «Non volevo truffarlo»

Chiude il passo del Gran San Bernardo
LIVE
VALLESE / ITALIA
2 gior
5

Chiude il passo del Gran San Bernardo

L’Ambrì ruggisce: i campioni finiscono (ancora) al tappeto
LIVE
HCAP
1 gior
8
70

L’Ambrì ruggisce: i campioni finiscono (ancora) al tappeto

Ambrì, chi l’avrebbe mai detto?
LIVE
HCAP - LANALISI
2 gior
9
53

Ambrì, chi l’avrebbe mai detto?

Attacco hacker alle casse pensioni: a rischio anche i dati di 27mila ticinesi
LIVE
CANTONE
1 gior
13
59

Attacco hacker alle casse pensioni: a rischio anche i dati di 27mila ticinesi

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
I medici del Papa: «Non è necessaria alcuna terapia»
LIVE
ITALIA
49 min

I medici del Papa: «Non è necessaria alcuna terapia»

Allarme sicurezza sul web: scoperte due falle critiche, siti oscurati in Europa
LIVE
STATI UNITI
2 ore
1
4

Allarme sicurezza sul web: scoperte due falle critiche, siti oscurati in Europa

La Terra verso un riscaldamento di 2,8 gradi entro fine secolo
LIVE
MONDO
6 ore
2
28

La Terra verso un riscaldamento di 2,8 gradi entro fine secolo

Zelensky: «Siamo pronti a congelare il fronte con Russia per l'avvio dei negoziati»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
7 ore
13
69

Zelensky: «Siamo pronti a congelare il fronte con Russia per l'avvio dei negoziati»

Migliaia di hotel falsi su Booking. È partita un'inchiesta
LIVE
UNIONE EUROPEA
9 ore
18

Migliaia di hotel falsi su Booking. È partita un'inchiesta

Putin fa un "regalo" a Trump e tratta con Witkoff
LIVE
RUSSIA/STATI UNITI
9 ore
13
68

Putin fa un "regalo" a Trump e tratta con Witkoff

Proteste a sud: autostrade bloccate e scaffali vuoti
LIVE
ITALIA
12 ore
29

Proteste a sud: autostrade bloccate e scaffali vuoti

Amputate entrambe le gambe alla deputata investita
LIVE
AUSTRALIA
13 ore
39

Amputate entrambe le gambe alla deputata investita

«Come una palla di fuoco»: il caccia francese precipita
LIVE
FRANCIA
14 ore
27

«Come una palla di fuoco»: il caccia francese precipita

Iniezione letale al veterano del Vietnam
LIVE
STATI UNITI
15 ore
9
47

Iniezione letale al veterano del Vietnam