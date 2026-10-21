BMW offre fino a 650'000 euro per lasciare il posto: richieste alle stelle

A rendere ancora più interessante l'offerta sono i premi aggiuntivi per chi decide di lasciare anticipatamente, prima delle scadenze fissate al 31 marzo e al 31 ottobre 2027. Per finanziare la riduzione del personale, il CEO Milan Nedeljkovic ha previsto uno stanziamento di circa un miliardo di euro. L'obiettivo è ottenere risparmi annuali dello stesso importo.