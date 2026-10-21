«Come una palla di fuoco»: il caccia francese precipita

L'Aeronautica francese ha confermato la perdita del contatto radio e radar con un Mirage 2000D ieri sera intorno alle 22:30 nella zona di Rogéville. Secondo il sindaco di Rogéville, Pascal Doyotte, alcuni testimoni hanno riferito di aver udito una forte esplosione e di aver visto una palla di fuoco intorno alle 22:30. Secondo Le Monde il sindaco di Pont-à-Mousson, Henry Lemoine, ha scritto su Facebook che «i detriti sono stati avvistati da un drone».