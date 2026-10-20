Attacco informatico ad ex consiglieri federali, la Svizzera sotto ricatto

Gli hacker disporrebbero inoltre di numeri di telefono e indirizzi e-mail, sia professionali sia personali, nonché di informazioni sullo stato civile, sui coniugi o partner e, in alcuni casi, persino sui figli delle persone coinvolte. Un insieme di dati che potrebbe essere utilizzato non soltanto per commettere frodi, ma anche per identificare e localizzare persone impegnate in attività particolarmente sensibili per la sicurezza nazionale.



Primi tentativi di truffa

Le conseguenze riguardano anche gli assicurati di Publica. La cassa pensioni ha scritto a oltre 70'000 assicurati attivi, quasi 50'000 pensionati e 50'000 ex assicurati, senza però menzionare il gruppo Akira né la richiesta di riscatto. Le truffe mirate vengono svolte attraverso e-mail, SMS e telefonate: disponendo di dati personali dettagliati, i criminali potrebbero infatti presentarsi in modo credibile come rappresentanti di istituzioni o servizi con cui le vittime hanno realmente rapporti.