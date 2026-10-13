Perché gli hacker stanno prendendo di mira le casse pensioni

Le casse pensioni fanno gola perché custodiscono dati preziosi: identità complete, numeri AVS, redditi e patrimoni previdenziali. Con queste informazioni si possono costruire telefonate o e-mail credibili e scegliere le vittime più facoltose, spesso anziane e quindi più vulnerabili e facilmente raggirabili.

Quelli che avvisano e quelli che non lo fanno

Publica e FAR hanno avvisato subito tutti gli assicurati, mentre altri istituti si mostrano più cauti. A Berna la cassa cantonale dice di non avere indizi che i dati sottratti riguardino i propri assicurati, perché si tratterebbe di una quantità «relativamente piccola».