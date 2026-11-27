I ragazzi sono un fiume in piena. Descrivono una situazione logistica allo sbando, con aule che d’estate diventano veri e propri forni, dove la temperatura raggiunge i 32 gradi. Raccontano di insegnanti grondanti di sudore, in difficoltà nel tenere le lezioni, tanto da dover chiedere agli studenti di fare brevi pause. «Abbiamo chiesto di avere dei ventilatori, ma non ce li hanno fatti avere». Problemi che i ragazzi avrebbero segnalato sia alla Direzione scolastica sia al DECS. «Ma temiamo che a insistere troppo possano esserci poi eventuali ripercussioni su di noi».

Abbiamo contattato la direzione del Centro professionale sociosanitario per chiedere spiegazioni, ma ci è stato risposto che non è autorizzata a fornire informazioni. Bocche cucite, dunque.