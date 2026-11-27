Non c'è posto in aula, gli studenti fanno lezione al bar
È successo venerdì mattina per una classe del Centro professionale sociosanitario. Il malcontento degli studenti: «È una situazione inconcepibile». Il DECS: «Situazioni del genere non sono la norma».
LUGANO - Ore 8.30, oggi si fa lezione al bar. È quanto accaduto a 23 studenti del primo anno del Centro professionale sociosanitario di Lugano, che venerdì mattina non hanno potuto seguire le lezioni nelle aule dell’istituto. La loro aula era infatti occupata da alcuni studenti impegnati nel recupero di una verifica, e non potendo restare in classe con loro hanno dovuto trovare una sistemazione alternativa, ripiegando sul vicino bar Damatrà, in via Trevano, di fronte al cimitero. Il docente è invece rimasto in aula per seguire la verifica.
È una situazione che ha suscitato parecchio malcontento tra gli studenti che abbiamo sentito. «Nell'aula c'erano alcuni nostri compagni che dovevano recuperare la verifica, noi siamo stati spostati in un'altra aula che non era abbastanza capiente per tutti, aveva tre posti in meno quindi banchi e sedie insufficienti per tutta la classe. A quel punto abbiamo dovuto trovare un'altra sistemazione: abbiamo optato per il bar». Qui hanno trovato posto otto di loro, mentre gli altri si sono arrangiati come potevano negli altri ristretti spazi della scuola. «È una situazione inconcepibile soprattutto se pensi alle tasse che tutti noi paghiamo per avere diritto a una buona educazione. Ci chiediamo anche come possa lavorare bene un professore in una situazione del genere».
I ragazzi sono un fiume in piena. Descrivono una situazione logistica allo sbando, con aule che d’estate diventano veri e propri forni, dove la temperatura raggiunge i 32 gradi. Raccontano di insegnanti grondanti di sudore, in difficoltà nel tenere le lezioni, tanto da dover chiedere agli studenti di fare brevi pause. «Abbiamo chiesto di avere dei ventilatori, ma non ce li hanno fatti avere». Problemi che i ragazzi avrebbero segnalato sia alla Direzione scolastica sia al DECS. «Ma temiamo che a insistere troppo possano esserci poi eventuali ripercussioni su di noi».
Abbiamo contattato la direzione del Centro professionale sociosanitario per chiedere spiegazioni, ma ci è stato risposto che non è autorizzata a fornire informazioni. Bocche cucite, dunque.
«Un problema di sovrapposizione. Ma situazioni simili non sono la norma»
Delucidazioni in merito ci arrivano invece dalla Divisione della formazione professionale del DECS: «Abbiamo sentito la direzione della scuola, che conferma che questa mattina si è verificato un problema puntuale di sovrapposizione nell’assegnazione delle aule, che ha interessato una classe di maturità professionale post-AFC, composta da 23 allieve e allievi maggiorenni». Non essendoci altri spazi adeguati disponibili, conferma il DECS, il docente ha gestito la situazione «cercando di garantire, per quanto possibile, lo svolgimento dell’attività didattica preliminarmente pensata nella suddivisione in alcuni sottogruppi».
L'attività didattica, ci viene spiegato, prevedeva la discussione e la condivisione tra gli studenti dei relativi sottogruppi la cui «contemporanea compresenza in aula ne avrebbe impossibilitato lo svolgimento». Due gruppi sono quindi rimasti nell'aula assegnata, altri due sono stati allocati nello stabile principale della scuola, «mentre due gruppi hanno svolto questa attività di discussione al bar prospiciente la scuola».
Come ci tiene a precisare il DECS, «si è trattato di un episodio eccezionale, che si inserisce tuttavia in un contesto di carenza di spazi dell’attuale sede del Centro professionale sociosanitario medico-tecnico di Lugano, una criticità nota e riconosciuta». «Proprio per farvi fronte - viene aggiunto -, il Gran Consiglio ha approvato il trasferimento della scuola in una nuova sede a Manno. Il trasferimento, previsto a inizio 2028, consentirà di superare le attuali criticità logistiche e di disporre di spazi più ampi, funzionali e adeguati alle esigenze della formazione».
«Situazioni come questa non sono la norma e devono essere evitate - conclude la Divisione della formazione professionale -. Si cercheranno altre soluzioni per gestire in modo diverso il tema della carenza di spazi».