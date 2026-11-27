Scuola media senza livelli dal 2028: le sei condizioni del Centro
Il Centro sostiene il superamento dei livelli nella scuola media a patto che il Governo garantisca sei precisi impegni per una riforma inclusiva e rigorosa.
BELLINZONA - Approvare il superamento dei corsi attitudinali e base nella scuola media ancora in questa legislatura e avviare la progressiva generalizzazione del nuovo modello nel settembre 2028. È la proposta del Centro, che subordina però il proprio sostegno alla riforma all'assunzione di sei impegni precisi e vincolanti da parte del Consiglio di Stato.
Il partito si dice favorevole al superamento dei livelli, ma sottolinea come condividere gli obiettivi di una riforma non significhi necessariamente condividerne tutte le modalità di attuazione. Il tema, secondo il Centro, va affrontato «senza pregiudizi, ma anche senza paraocchi», riconoscendo sia le potenzialità del nuovo modello sia le criticità e le questioni ancora aperte.
I limiti della sperimentazione
La sperimentazione ha fornito elementi preziosi, ma presenta, secondo il partito, limiti metodologici che impongono prudenza nell'interpretazione dei risultati. Il Dipartimento avrebbe potuto e dovuto fare meglio nell'impostazione della valutazione scientifica. Anche i primi risultati nel postobbligo meritano attenzione, sebbene si tratti di dati ancora preliminari, dai quali non è possibile trarre conclusioni definitive.
Per il Centro vi sono comunque oggi le condizioni per assumere una decisione politica, senza rinviare il dossier alla prossima legislatura. Il partito chiede quindi al Governo sei impegni concreti:
- Valutazioni chiare, comparabili ed esigenti. Definire criteri condivisi affinché le note certifichino competenze sufficientemente comparabili tra le diverse sedi scolastiche.
- Accesso al postobbligo. Stabilire criteri oggettivi, trasparenti e rigorosi, senza abbassare il livello di preparazione richiesto agli allievi.
- Un autentico ciclo di orientamento. Andare oltre la codocenza, introducendo indirizzi orientativi e opzionali che valorizzino gli interessi, le attitudini e le potenzialità degli allievi.
- Aiuto allo studio e intelligenza artificiale. Potenziare il doposcuola e sviluppare progetti concreti di tutoraggio digitale e apprendimento personalizzato, accessibili a tutti, anche a domicilio. Su questo fronte il Centro chiede al Dipartimento di accelerare, aprendosi maggiormente alle esperienze maturate in altri sistemi scolastici.
- Docenti preparati e materiali didattici consolidati. Garantire formazione, risorse, strumenti e condizioni adeguate per affrontare il cambiamento.
- Monitoraggio scientifico indipendente. Rafforzare il monitoraggio degli apprendimenti attraverso confronti tra gruppi adeguatamente comparabili, analisi longitudinali e rapporti annuali al Parlamento, prevedendo misure correttive qualora emergessero criticità significative.
Un anno in più per preparare la riforma
«Un anno in più per preparare la riforma, non per decidere se farla». Il Centro propone di utilizzare l'anno scolastico 2027/2028 per concretizzare questi impegni e preparare adeguatamente l'avvio della generalizzazione progressiva nel settembre 2028. La proposta vuole essere una base di confronto con il Governo e tutte le forze politiche, nella convinzione che una riforma di questa portata meriti il più ampio consenso parlamentare possibile. L'obiettivo dichiarato dal Centro è quello di costruire una scuola media «ambiziosa, inclusiva ed esigente», capace di valorizzare le potenzialità di ogni allievo, sostenere i docenti e le famiglie, aprirsi all'innovazione e misurarsi seriamente con i propri risultati.