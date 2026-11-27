Dopo la scuola media cresce la voglia di apprendistato
Il Ticino vede un nuovo record di apprendisti, nonostante il calo demografico tra gli allievi in uscita.
BELLINZONA - La formazione professionale continua a conquistare i giovani ticinesi. Come nel 2025, al termine della quarta media tanti ragazzi scelgono la via professionale quanti decidono di proseguire gli studi al liceo o alla Scuola cantonale di commercio. A crescere è soprattutto il numero di giovani che intraprendono direttamente un apprendistato in azienda, nonostante il calo degli allievi in uscita dalla scuola dell’obbligo.
È quanto emerge dai dati presentati questa mattina a Palazzo delle Orsoline dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), in occasione della tradizionale conferenza stampa sulle scelte formative dei giovani e sul bilancio della campagna di collocamento a tirocinio.
Meno allievi, più apprendisti
Quest’anno sono 752 i giovani che hanno deciso di iniziare un apprendistato in azienda subito dopo la scuola media, contro i 724 dello scorso anno. Un aumento registrato a fronte di una diminuzione del numero complessivo di allievi in uscita dalla scuola dell’obbligo, passati da 3’266 a 3’177.
La quota di chi sceglie direttamente la formazione duale, che alterna scuola e lavoro in azienda, ha così raggiunto il 24% circa, il valore più alto dal 2021. Per il terzo anno consecutivo è stato inoltre superato l’obiettivo fissato dal piano cantonale «Più duale», con oltre 2’500 nuovi contratti di tirocinio.
Nel complesso, le scelte al termine della quarta media confermano una sostanziale stabilità. Il 44% degli allievi ha optato per una scuola media superiore, mentre un altro 44% ha scelto una formazione professionale di base, suddivisa tra apprendistato in azienda (24%) e scuola professionale a tempo pieno (20%). Il 5% ha scelto corsi preparatori alla formazione professionale, il 2% scuole specializzate e il restante 5% altre soluzioni, tra cui la ripetizione della quarta media (1%).
Scelte consapevoli e senza stereotipi
La direttrice del DECS, Marina Carobbio Guscetti, ha evidenziato il consolidamento dell’interesse per la formazione professionale, confermando «l’impegno a proseguire e rafforzare le misure messe in atto per sostenere e accompagnare giovani e adulti nelle transizioni dalla scuola obbligatoria al post-obbligo e nei successivi percorsi».
Con la creazione della Città dei mestieri della Svizzera italiana nel 2020 e, successivamente, con il lancio del progetto Millestrade nel 2023, il Cantone ha adottato una strategia di promozione della formazione professionale che si sviluppa durante tutto l’anno, rivolgendosi a giovani, genitori e adulti.
Particolare attenzione viene riservata al benessere degli allievi nei periodi di transizione. Per Carobbio Guscetti è «indispensabile rafforzare ancor più, alle scuole medie, l’informazione sul “dopo”, sui possibili percorsi di apprendistato, oltre che su quelli di studio, affinché ragazzi e ragazze possano scoprire gli sbocchi e maturare scelte il più possibile solide, consapevoli e libere da stereotipi di genere».
Da quest’anno l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (UOSP) è stato potenziato con un’unità a tempo pieno. La consigliera di Stato ha inoltre sottolineato la necessità di intervenire a livello strutturale, rafforzando la collaborazione tra i diversi ordini di scuola.
Quasi otto allievi su dieci si rivolgono all’orientatore
Nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 sono state effettuate oltre 6’300 consulenze individuali con allievi di terza e quarta media. A presentare il bilancio delle attività è stato Massimo Genasci-Borgna, capo dell’UOSP.
«La consulenza individuale, facoltativa e disponibile già dalla terza media, rappresenta un’importante opportunità di accompagnamento: in quarta media, quasi l’80% degli allievi e delle allieve ha usufruito di almeno un colloquio», ha spiegato.
L’obiettivo delle consulenze non è indicare ai ragazzi quale strada intraprendere, ma aiutarli a riconoscere interessi, capacità e aspirazioni, a esplorare le diverse opportunità formative e professionali e a compiere scelte autonome e consapevoli, sviluppando competenze utili anche per il futuro.
«A questo lavoro si aggiungono oltre 500 incontri con le classi e quasi 70 serate informative, che hanno coinvolto circa 4’500 genitori», ha precisato Genasci-Borgna.
Numerose anche le attività organizzate nelle sedi scolastiche, in collaborazione con direzioni e docenti. Gli appuntamenti di Millestrade e i circa 6’000 stage di orientamento hanno permesso ai ragazzi di avvicinarsi alle professioni e al mondo del lavoro.
L’attività di orientamento prosegue anche dopo la scuola dell’obbligo. Nell’ultimo anno scolastico sono stati svolti oltre 2’700 colloqui con persone adulte e quasi 1’000 con studenti delle scuole medie superiori, per valutare nuove opportunità di studio, cambiamenti di percorso formativo o professionale e possibilità di sviluppo della propria carriera.
Alle famiglie è invece dedicata la newsletter «Genitori informati», che conta oltre 2’700 iscritti e propone aggiornamenti sulle opportunità formative e suggerimenti per accompagnare i figli nelle loro scelte. L’iniziativa è stata selezionata nel 2026 come Good Practice a livello nazionale.
Le aziende hanno offerto 2’603 posti di apprendistato
Sono complessivamente 3’939 le persone che quest’anno hanno iniziato una nuova formazione professionale di base in Ticino. Di queste, 2’562 hanno intrapreso un apprendistato duale e 1’377 hanno iniziato a frequentare una scuola professionale a tempo pieno.
I dati sono stati presentati da Pau Origoni, nuovo direttore della Divisione della formazione professionale, in carica dal 1° ottobre scorso. Al termine della campagna di collocamento sono rimasti vacanti 41 posti di apprendistato. Le aziende formatrici ticinesi hanno quindi messo a disposizione complessivamente 2’603 nuovi posti, confermando la tendenza positiva degli ultimi anni.
«Solo circa un terzo di coloro che iniziano una formazione professionale - ha spiegato Origoni - proviene direttamente dalla scuola media, mentre due terzi provengono da altri percorsi (da misure di sostegno alla transizione o da un altro percorso formativo presso scuole medie superiori o scuole professionali a tempo pieno)».
Commercio in testa, avanzano elettricisti e logistica
Rispetto al 2025 sono aumentati i nuovi contratti di apprendistato duale nelle professioni tecniche e commerciali, mentre si è registrata una flessione nelle professioni sanitarie e del verde.
Le dieci professioni più scelte rappresentano circa la metà dei nuovi contratti di apprendistato e la graduatoria rimane sostanzialmente stabile.
La professione di impiegato di commercio AFC si conferma la più gettonata, con 304 contratti, 37 in più rispetto allo scorso anno. Seguono quella di operatore sociosanitario AFC, stabile a 155 contratti, e quella di installatore elettricista AFC, che sale dal quinto al terzo posto con 144 contratti (+18).
Avanza anche la logistica, passando dalla decima alla sesta posizione, mentre diminuiscono i contratti per la professione di addetto alle cure sociosanitarie CFP (-29). Tra le dieci professioni più scelte entra quella di muratore AFC, mentre esce quella di cuoco AFC.
Uno studio sui bisogni delle aziende formatrici
Per il DECS resta fondamentale aumentare ulteriormente il numero di aziende formatrici e di posti di apprendistato, ampliando anche la varietà delle professioni proposte, «così da aumentare le opportunità reali di tirocinio, favorendo il passaggio ai percorsi del post-obbligo».
In collaborazione con il Fondo cantonale per la formazione professionale, il Dipartimento ha incaricato la Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) di condurre uno studio sui bisogni delle aziende formatrici e delle persone che si occupano della formazione degli apprendisti. L’obiettivo è conoscere meglio le singole realtà aziendali e individuare eventuali misure di sostegno mirate.
L’impegno nell’accompagnamento degli allievi e degli apprendisti, ha sottolineato Carobbio Guscetti, «è necessario per garantire una formazione di qualità, promuovere il benessere delle persone in formazione e contribuire al futuro della formazione in Ticino».
Già disponibili oltre 450 posti per il prossimo anno
Intanto si guarda già all’anno scolastico 2027/2028. Sul sito www.orientamento.ch sono disponibili più di 450 nuovi posti di apprendistato, oltre a un repertorio di oltre 5’300 aziende disponibili a organizzare stage di orientamento.
Origoni e Genasci-Borgna hanno invitato giovani e genitori a partecipare agli eventi e alle attività organizzati sul territorio nell’ambito del progetto Millestrade e dalla Città dei mestieri della Svizzera italiana, nonché a rivolgersi agli orientatori delle rispettive sedi scolastiche.
L’appello alle aziende e il superamento dei corsi A e B
La direttrice del DECS ha ringraziato le organizzazioni padronali e sindacali del mondo del lavoro, le aziende formatrici, le famiglie, i giovani e i collaboratori del Dipartimento. Un appello è stato rivolto in particolare alle aziende che ancora conoscono poco il sistema duale e le sue opportunità, affinché si impegnino a offrire posti di apprendistato.
«Da parte nostra posso garantire che gli sforzi proseguiranno», ha assicurato Carobbio Guscetti, tornando anche sul tema del superamento dei corsi A e B di matematica e tedesco in terza e quarta media. Una riforma che, secondo la consigliera di Stato, potrebbe andare a diretto beneficio di migliaia di allievi e apprendisti.
La direttrice del DECS ha infine ribadito l’importanza di garantire a tutti i ragazzi le migliori condizioni formative, tanto durante la scuola media quanto nelle fasi di transizione e nei successivi percorsi del post-obbligo.