Scelte consapevoli e senza stereotipi

La direttrice del DECS, Marina Carobbio Guscetti, ha evidenziato il consolidamento dell’interesse per la formazione professionale, confermando «l’impegno a proseguire e rafforzare le misure messe in atto per sostenere e accompagnare giovani e adulti nelle transizioni dalla scuola obbligatoria al post-obbligo e nei successivi percorsi».