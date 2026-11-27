MENDRISIO - Un'altra voce si alza a favore del potenziamento della A2 tra Lugano e Mendrisio e chiede una visione cantonale della mobilità, accompagnata da misure concrete a favore del Mendrisiotto. È la voce della Commissione regionale dei trasporti del Luganese (CRTL) per la quale il potenziamento dell'autostrada rappresenta un intervento necessario per affrontare in modo strutturale una situazione viaria che, soprattutto nelle ore di punta, ha importanti ripercussioni sulla mobilità, sulla qualità di vita della popolazione e sulla competitività economica del territorio.