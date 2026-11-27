A2 tra Lugano e Mendrisio: «Serve una visione per tutto il Ticino»
La Commissione regionale dei trasporti del Luganese (CRTL) chiede una strategia integrata per il potenziamento della mobilità tra Luganese e Mendrisiotto
MENDRISIO - Un'altra voce si alza a favore del potenziamento della A2 tra Lugano e Mendrisio e chiede una visione cantonale della mobilità, accompagnata da misure concrete a favore del Mendrisiotto. È la voce della Commissione regionale dei trasporti del Luganese (CRTL) per la quale il potenziamento dell'autostrada rappresenta un intervento necessario per affrontare in modo strutturale una situazione viaria che, soprattutto nelle ore di punta, ha importanti ripercussioni sulla mobilità, sulla qualità di vita della popolazione e sulla competitività economica del territorio.
Il progetto rappresenta, secondo la CRTL, un'opportunità per migliorare la funzionalità della rete stradale, aumentare la sicurezza e rendere più fluida la circolazione, contribuendo al contempo a sgravare dal traffico le strade cantonali e comunali maggiormente sollecitate.
Una strategia per tutto il Ticino
La Commissione ritiene tuttavia fondamentale che PoLuMe venga inserito in una visione complessiva della mobilità cantonale. Il miglioramento della viabilità nel Luganese non può infatti prescindere dalle esigenze del Mendrisiotto, così come gli interventi a favore di quest'ultimo non devono essere considerati alternativi al potenziamento dell'A2.
La CRTL esprime quindi il proprio sostegno e la propria solidarietà al Mendrisiotto, riconoscendo la necessità di realizzare misure fiancheggiatrici e interventi di accompagnamento che migliorino concretamente la mobilità e la qualità di vita della regione.
«Non si tratta di scegliere tra Luganese e Mendrisiotto ma di trovare una soluzione che tenga conto delle esigenze di entrambi i territori», sottolinea la Commissione, ricordando come le due regioni siano fortemente interconnesse e il loro equilibrio sia essenziale per il buon funzionamento dell'intero Cantone.
Gli interventi devono procedere di pari passo
Per la CRTL, il Dipartimento del territorio non dovrebbe dunque essere chiamato a scegliere tra le esigenze delle due regioni, bensì a integrarle in una strategia cantonale coerente. Il progetto PoLuMe deve poter avanzare, accompagnato da un pacchetto di misure fiancheggiatrici concrete, credibili e adeguatamente coordinate a favore del Mendrisiotto.
L'obiettivo deve essere quello di garantire una mobilità più efficiente e sicura per tutti, evitando che il miglioramento della situazione in una regione venga percepito come penalizzante per l'altra.