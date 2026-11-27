La paura (punk) di perdersi qualcosa
Rodolfo "Dexter" Pulino, figura fondamentale della scena ticinese, ha presentato a TioTalk il primo album dei Wronkids
Rodolfo "Dexter" Pulino, figura fondamentale della scena ticinese, ha presentato a TioTalk il primo album dei Wronkids
SAVOSA - Il 21 novembre è uscito "F.O.M.O.", primo album dei Wronkids, la band punk ticinese guidata alla voce da Rodolfo "Dexter" Pulino. Il disco vede il supporto di due etichette internazionali, l'inglese Engineer Records e la lituana Pasidarik Records, e arriva a circa un anno dalla formazione del gruppo. «Abbiamo pubblicato quest'estate un singolo collegato al festival Lagoon, di cui sono organizzatore, e poi lo scorso mese il primo singolo che preannuncia l'uscita del disco», ha raccontato Pulino durante il nuovo episodio di TioTalk. Il brano di apertura è "Back to the Roots", mentre nelle scorse settimane è uscito "Mirror", il singolo che accompagnerà il gruppo fino all'uscita dell'album.
Band multigenerazionale
La formazione dei Wronkids comprende oltre a Pulino, che in passato ha avuto esperienze con Knives Out e Neutral Bombs, Alessandro Anselmi, che ha suonato in una band in Italia e si è trasferito da poco in Ticino, i chitarristi Elia Gandini e John Casari, provenienti soprattutto da sonorità metal, e il ventenne Patrick Petruccelli alla batteria, alla sua prima vera esperienza con un gruppo. Gandini suona anche nei Redraw, band thrash metal conosciuta in Ticino, e questa provenienza «influenza non poco» il suono dei Wronkids.
L'esperienza accumulata negli anni, spiega Pulino, ha permesso di «partire subito col piede giusto, sapendo già quali sono i passi da fare»: «Tante volte nelle band in passato si improvvisava maggiormente, non si aveva idea di come fare per raggiungere determinati obiettivi, come suonare all'estero, suonare in determinati locali, oppure anche solo pubblicare un disco come stiamo facendo ora». "Back to the Roots", aggiunge, è anche «un ritorno alla scena»: «Tante volte ci sono dei momenti di alti e bassi, si tende a voler pensare di abbandonare una strada, ma in realtà quando si ha la passione e la voglia di far parte di una scena non è mai troppo tardi per rilanciarsi».
La copertina è firmata da SBAM, artista austriaco che ha anche un'etichetta discografica ed è organizzatore di festival in Austria. «Come artista ha realizzato le grafiche di band anche d'oltreoceano, come NOFX e Bad Religion», racconta Pulino. «Abbiamo provato a contattarlo, gli è piaciuto il disco, gli è piaciuta l'idea, il concept, e si è messo volentieri a disposizione».
Una paura che contagia tutti
Il titolo richiama l'acronimo di "Fear of missing out", la paura di perdersi qualcosa. Il filo conduttore è l'insicurezza e «la paura di non essere visti», con una forte componente autobiografica: «Assolutamente sì, anzi parecchio contagiato», risponde Pulino alla domanda se abbia vissuto in prima persona quel disagio. «Anche tante volte quando ci sono feste, concerti, c'è proprio quasi un'ansia da prestazione e il dover esserci non solo a tutti i costi, ma tante volte anche solo presenziare per essere sicuri di non perdersi niente».
Nel corso dell'episodio si è parlato molto anche della carriera di organizzatore di eventi di Pulino - che a gennaio verrà celebrata con un evento al Foce di Lugano per i 25 anni di Nextpunk -, dello stato di salute della scena musicale ticinese e di come funziona lo scambio e il contatto tra le varie band. Pulino confessa di usare tutti i suoi giorni di vacanza per andare ai concerti, da Barcellona a Praga alla Slovenia. Qui s'incontrano persone e s'intrecciano relazioni. In un modo iper-digitalizzato, c'è chi lavora ancora alla vecchia maniera.
Nei prossimi giorni "F.O.M.O." sarà presentato ufficialmente dal vivo: appuntamento il 28 novembre al Bar Oops di Lugano.