L'esperienza accumulata negli anni, spiega Pulino, ha permesso di «partire subito col piede giusto, sapendo già quali sono i passi da fare»: «Tante volte nelle band in passato si improvvisava maggiormente, non si aveva idea di come fare per raggiungere determinati obiettivi, come suonare all'estero, suonare in determinati locali, oppure anche solo pubblicare un disco come stiamo facendo ora». "Back to the Roots", aggiunge, è anche «un ritorno alla scena»: «Tante volte ci sono dei momenti di alti e bassi, si tende a voler pensare di abbandonare una strada, ma in realtà quando si ha la passione e la voglia di far parte di una scena non è mai troppo tardi per rilanciarsi».

La copertina è firmata da SBAM, artista austriaco che ha anche un'etichetta discografica ed è organizzatore di festival in Austria. «Come artista ha realizzato le grafiche di band anche d'oltreoceano, come NOFX e Bad Religion», racconta Pulino. «Abbiamo provato a contattarlo, gli è piaciuto il disco, gli è piaciuta l'idea, il concept, e si è messo volentieri a disposizione».