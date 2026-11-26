Accoltellamento a Biasca: il 17enne rimane in carcere
La detenzione preventiva è stata prolungata almeno fino a metà dicembre
BIASCA - È stata prolungata almeno fino a metà dicembre la carcerazione preventiva del 17enne siriano sospettato di aver accoltellato un giovane di 21 anni lo scorso 5 ottobre a Biasca. La decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi è legata alle necessità dell’inchiesta, affidata alla magistratura dei minorenni. Lo si apprende dalla Rsi.
Gli inquirenti sono ancora al lavoro per ricostruire le circostanze in cui è scoppiata la lite tra i due giovani. Nei confronti del minorenne, domiciliato nella regione e attualmente accusato di tentato omicidio, è stata disposta anche una perizia psichiatrica.
Nel frattempo il 21enne italiano, residente in Leventina, è stato dimesso dall’ospedale, dove era stato ricoverato per le gravi ferite riportate all’addome.
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