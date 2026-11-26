Gli inquirenti sono ancora al lavoro per ricostruire le circostanze in cui è scoppiata la lite tra i due giovani. Nei confronti del minorenne, domiciliato nella regione e attualmente accusato di tentato omicidio, è stata disposta anche una perizia psichiatrica.

Nel frattempo il 21enne italiano, residente in Leventina, è stato dimesso dall’ospedale, dove era stato ricoverato per le gravi ferite riportate all’addome.