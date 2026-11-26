Il favoloso giardino di Armand Schulthess in mostra a Losanna
La Collezione di "Art Brut" getta un nuovo sguardo sul suo lavoro
AURESSIO - Negli anni 1950, Armand Schulthess trasforma un'area di 18'000 m2 ad Auressio, in Ticino, in un giardino fantasmatico. La Collezione di "Art Brut" di Losanna getta un nuovo sguardo sul suo lavoro attraverso 300 opere e fotografie esposte fino al 25 aprile.
Per molti anni Armand Schulthess (1901-1972) conduce una vita senza particolari avvenimenti. Da giovane consegue un diploma in commercio e lavora nel settore dell'import-export. In seguito dirige un'azienda di confezioni, per poi diventare funzionario federale.
All'età di 50 anni rompe improvvisamente ogni legame professionale e sociale. Lascia definitivamente il lavoro e sceglie come luogo del proprio esilio, geografico e al tempo stesso mentale, una casa di campagna nel villaggio di Auressio, nella Valle Onsernone, spiega in una nota odierna la Collezione di "Art Brut" di Losanna.
Eremita nel suo giardino
Isolato dal mondo esterno, da quel momento dedica la propria vita a trasformare l'ampio terreno che circonda la casa in un'opera d'arte totale. Questo spazio, caratterizzato da sentieri, passerelle e scale, ospita una moltitudine di oggetti e installazioni, spesso appesi agli alberi. Schulthess recupera pezzi di metallo e targhe sulle quali incide iscrizioni che testimoniano le sue conoscenze enciclopediche, in particolare nei campi delle scienze e della filosofia.
Questo universo fuori dal comune attira scrittori e artisti. Nel 1955 la scrittrice S. Corinna Bille gli dedica un racconto intitolato "Le propriétaire", nel quale descrive la propria visita al giardino e i principali temi che vi osserva. Anche lo scrittore Max Frisch si ispira a Schulthess per uno dei suoi racconti.
Opera fotografica
Il regista e fotografo svizzero-tedesco Hans-Ulrich Schlumpf ha documentato e immortalato quest'opera monumentale, così come si presentava prima che il giardino scomparisse con la morte del suo creatore. Nell'esposizione, le sue fotografie dialogano con quasi 300 opere salvate in extremis, tra cui un'importante raccolta acquisita dal museo nel 2024 e presentata qui per la prima volta in occasione del cinquantesimo anniversario dell'istituzione.
Nel 1976, anno della sua inaugurazione, la Collezione di "Art Brut" aveva dedicato la sua prima mostra temporanea proprio a Schulthess, con Schlumpf nel ruolo di curatore.