All'età di 50 anni rompe improvvisamente ogni legame professionale e sociale. Lascia definitivamente il lavoro e sceglie come luogo del proprio esilio, geografico e al tempo stesso mentale, una casa di campagna nel villaggio di Auressio, nella Valle Onsernone, spiega in una nota odierna la Collezione di "Art Brut" di Losanna.

Eremita nel suo giardino

Isolato dal mondo esterno, da quel momento dedica la propria vita a trasformare l'ampio terreno che circonda la casa in un'opera d'arte totale. Questo spazio, caratterizzato da sentieri, passerelle e scale, ospita una moltitudine di oggetti e installazioni, spesso appesi agli alberi. Schulthess recupera pezzi di metallo e targhe sulle quali incide iscrizioni che testimoniano le sue conoscenze enciclopediche, in particolare nei campi delle scienze e della filosofia.