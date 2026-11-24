Un Bienne in crisi si "risveglia" alla Cornèr Arena
La squadra di Mitell è stata pesantemente sconfitta in casa dal Bienne: 6-3 il risultato finale, decisivo lo 0-4 di parziale nel periodo centrale
HCL decimo in classifica
La squadra di Mitell è stata pesantemente sconfitta in casa dal Bienne: 6-3 il risultato finale, decisivo lo 0-4 di parziale nel periodo centrale
HCL decimo in classifica
LUGANO - Era una partita da vincere a tutti i costi, ma il Lugano ha clamorosamente mancato l'appuntamento con il successo. I bianconeri - privi fra gli altri del loro top scorer Innala - non hanno saputo approfittare del momento difficile del Bienne, reduce da quattro sconfitte consecutive, e si sono arresi per 6-3. Una prova preoccupante, anche al di là delle numerose assenze con cui deve fare i conti la truppa di Mitell. Le defezioni, da sole, non bastano infatti a spiegare l'atteggiamento rinunciatario di Fazzini e compagni.
Agli ospiti sono bastati meno di sei minuti per sbloccare il risultato: con Lycksell sulla panchina dei penalizzati, Zwerger - lasciato tutto solo davanti al portiere - ha portato in vantaggio i suoi da due passi. Lo stesso Lycksell si è fatto perdonare meno di tre minuti più tardi, firmando il pareggio con un backhand che non ha lasciato scampo a Östlund. Nel complesso, il primo tempo è stato equilibrato.
I bernesi si sono riportati in vantaggio al 24', quando Skinner ha approfittato dell'ampio spazio concesso dalla difesa bianconera. Gli uomini di Mitell hanno abbozzato una reazione, ma al 35' è arrivata la doccia gelata: con il Lugano in superiorità numerica, Kupari ha perso malamente il disco, spianando la strada ad Andersson per l'1-3. Prima della seconda pausa il Bienne ha colpito altre due volte, con Sever e Neuenschwander, scatenando i fischi del pubblico della Cornèr Arena. Un 4-0 di parziale senza se e senza ma che ha chiuso la partita.
Nel terzo tempo la squadra di casa ha avuto una piccola reazione d'orgoglio andando a segno due volte in 21 secondi con Alatalo e Lycksell. Due reti che non hanno cancellato la pessima serata del Lugano, che a una manciata di secondi dalla fine ha incassato il 6-3 a porta vuota di Vermin.
LUGANO - BIENNE 3-6 (1-1, 0-4, 2-1)
Reti: 5'52'' Zwerger (Söderström, Andersson, 5c4) 0-1; 8'37'' Lycksell (Dahlström, Zanetti) 1-1; 23'42'' Skinner (Sever) 1-2; 34'15'' Andersson (Rajala, 4c5!) 1-3; 37'21'' Sever (Iakovenko) 1-4; 39'05'' Neuenschwander (Hofer) 1-5; 50'20'' Alatalo (Kupari, 5c4) 2-5; 50'41'' Lycksell (Zanetti, Morini) 3-5; 59'41'' Vermin (Hofer) 3-6.
Lugano: Mayer; Müller, Alatalo; Dahlström, Aebischer; Zanetti, Maurer, Cjunskis; Canonica, Sanford, Fazzini; Lycksell, Shore, Zanetti; Peltonen, Tanner, Kupari; Henry, Morini, Besanidis; Togni.
Bienne: Östlund; Stampfli, Söderström; Burren, Iakovenko; Zryd, Trutmann; Christen; Zwerger, Andersson, Sylvegard; Rajala, Neuenschwander, Hofer; Sever, Vermin, Skinner; Kaser, Cajka, Sablatnig; Cattin.
Penalità: 3x2' Lugano + 1x5' Sanford; 4x2' Bienne + 1x5' Burren.
Note: Cornèr Arena, 5'501 spettatori. Arbitri: Kaukokari, Fritschi; Schlegel, Bichsel.