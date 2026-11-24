I bernesi si sono riportati in vantaggio al 24', quando Skinner ha approfittato dell'ampio spazio concesso dalla difesa bianconera. Gli uomini di Mitell hanno abbozzato una reazione, ma al 35' è arrivata la doccia gelata: con il Lugano in superiorità numerica, Kupari ha perso malamente il disco, spianando la strada ad Andersson per l'1-3. Prima della seconda pausa il Bienne ha colpito altre due volte, con Sever e Neuenschwander, scatenando i fischi del pubblico della Cornèr Arena. Un 4-0 di parziale senza se e senza ma che ha chiuso la partita.

Nel terzo tempo la squadra di casa ha avuto una piccola reazione d'orgoglio andando a segno due volte in 21 secondi con Alatalo e Lycksell. Due reti che non hanno cancellato la pessima serata del Lugano, che a una manciata di secondi dalla fine ha incassato il 6-3 a porta vuota di Vermin.