«È stato folle, surreale a tratti. Ci sono cose che non avevo mai visto in Formula 1», ha raccontato Verstappen al termine della gara. «Era impossibile scappare con la scia e i rettilinei. Bisognava quindi seguirsi e resistere. Sono molto felice, è stata davvero una gara pazza da cui usciamo vincitori».

Grande delusione invece per Kimi Antonelli, rimasto in lotta per la vittoria fino all'inizio dell'ultimo giro. Il pilota italiano della Mercedes ha esaurito l'energia della batteria proprio nelle battute conclusive, ritrovandosi senza la potenza necessaria per difendere la propria posizione. Norris e Piastri ne hanno approfittato, superandolo e conquistando così il secondo e il terzo gradino del podio.