Verstappen trionfa a Las Vegas, le McLaren beffano Antonelli all'ultimo giro
L’olandese, che era partito dalla pole position, ha preceduto Lando Norris e Oscar Piastri.
Sorpassi e spettacolo hanno caratterizzato la gara.
L’olandese, che era partito dalla pole position, ha preceduto Lando Norris e Oscar Piastri.
Sorpassi e spettacolo hanno caratterizzato la gara.
LAS VEGAS - Max Verstappen ha conquistato il Gran Premio di Las Vegas al termine di una gara ricca di colpi di scena sul circuito cittadino che si snoda attorno alla celebre Strip. L'olandese, scattato dalla pole position, ha tagliato il traguardo davanti alle McLaren del britannico Lando Norris e dell'australiano Oscar Piastri, protagonisti di un sorpasso decisivo ai danni dell'italiano Kimi Antonelli proprio nell'ultimo giro.
Il particolare tracciato di Las Vegas, caratterizzato da lunghissimi rettilinei e poche frenate, ha regalato 50 giri di grande spettacolo, con continui cambi al comando e numerosi sorpassi. Determinante nella vittoria di Verstappen è stata la gestione dell'energia elettrica: il pilota della Red Bull ha saputo sfruttare le caratteristiche del circuito, lasciandosi superare dagli inseguitori in punti strategici per poi riprendersi immediatamente la testa della corsa sui rettilinei successivi.
«È stato folle, surreale a tratti. Ci sono cose che non avevo mai visto in Formula 1», ha raccontato Verstappen al termine della gara. «Era impossibile scappare con la scia e i rettilinei. Bisognava quindi seguirsi e resistere. Sono molto felice, è stata davvero una gara pazza da cui usciamo vincitori».
Grande delusione invece per Kimi Antonelli, rimasto in lotta per la vittoria fino all'inizio dell'ultimo giro. Il pilota italiano della Mercedes ha esaurito l'energia della batteria proprio nelle battute conclusive, ritrovandosi senza la potenza necessaria per difendere la propria posizione. Norris e Piastri ne hanno approfittato, superandolo e conquistando così il secondo e il terzo gradino del podio.
Gara movimentata anche in casa Ferrari. Il britannico Lewis Hamilton ha chiuso al settimo posto, dopo un nuovo contatto con il compagno di squadra Charles Leclerc. Il monegasco è stato sanzionato con dieci secondi di penalità, scivolando fino alla decima posizione. Davanti a lui hanno concluso anche lo spagnolo Carlos Sainz, al volante della Williams, e il britannico George Russell su Mercedes.