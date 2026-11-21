Colpo duro per Diallo

La presa di posizione rappresenta una battuta d'arresto per Philippe Diallo, presente ad Abuja in occasione del suo primo viaggio dopo l'annuncio, lunedì, della sua candidatura da parte dell'UEFA. Le elezioni per la presidenza della FIFA sono previste il 18 marzo 2027 a Rabat. Il francese ha così assistito personalmente alla dimostrazione di sostegno nei confronti del suo avversario. Assente invece il terzo candidato, Kozo Tashima, presidente onorario della Federazione giapponese.

«Un partner di fiducia»

«Troverete sempre, in me e nella FIFA, un partner di fiducia», ha dichiarato Infantino rivolgendosi ai delegati africani. Il sostegno della CAF non è una novità: nonostante le forti critiche rivolte al presidente della FIFA dopo la rivelazione di un progetto, poi abbandonato, per la creazione di una società commerciale aperta a investitori privati, la Confederazione africana è rimasta al suo fianco. Un appoggio unanime già annunciato in agosto e successivamente confermato in ottobre, durante una riunione strategica dell'organizzazione.