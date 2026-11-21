La CAF si schiera con Infantino: sostegno unanime delle 54 federazioni africane
Gianni Infantino può contare sull’Africa per la sua rielezione alla guida della FIFA. Le 54 federazioni del continente hanno riaffermato il loro sostegno unanime al vallesano.
Gianni Infantino può contare sull’Africa per la sua rielezione alla guida della FIFA. Le 54 federazioni del continente hanno riaffermato il loro sostegno unanime al vallesano.
ABUJA - Gianni Infantino può contare sul sostegno compatto del calcio africano nella corsa alla rielezione alla presidenza della FIFA. Sabato, ad Abuja, in Nigeria, la Confederazione africana di calcio (CAF) ha ribadito il proprio appoggio unanime al dirigente italo-svizzero, alla guida della federazione internazionale dal 2016. Una dimostrazione di forza avvenuta sotto gli occhi del suo principale sfidante, il francese Philippe Diallo, presente all'Assemblea generale.
«Gianni, hai il nostro sostegno, a nome delle 54 nazioni africane, per essere il nostro candidato. Ho ricevuto riscontri da tutte le 54 associazioni membri in Africa: sosteniamo Gianni all'unanimità», ha dichiarato dal podio il presidente della CAF Patrice Motsepe. Al termine del suo intervento, i delegati presenti si sono alzati in piedi per acclamare Infantino, confermando pubblicamente il sostegno del continente africano.
Colpo duro per Diallo
La presa di posizione rappresenta una battuta d'arresto per Philippe Diallo, presente ad Abuja in occasione del suo primo viaggio dopo l'annuncio, lunedì, della sua candidatura da parte dell'UEFA. Le elezioni per la presidenza della FIFA sono previste il 18 marzo 2027 a Rabat. Il francese ha così assistito personalmente alla dimostrazione di sostegno nei confronti del suo avversario. Assente invece il terzo candidato, Kozo Tashima, presidente onorario della Federazione giapponese.
«Un partner di fiducia»
«Troverete sempre, in me e nella FIFA, un partner di fiducia», ha dichiarato Infantino rivolgendosi ai delegati africani. Il sostegno della CAF non è una novità: nonostante le forti critiche rivolte al presidente della FIFA dopo la rivelazione di un progetto, poi abbandonato, per la creazione di una società commerciale aperta a investitori privati, la Confederazione africana è rimasta al suo fianco. Un appoggio unanime già annunciato in agosto e successivamente confermato in ottobre, durante una riunione strategica dell'organizzazione.
Il sostegno africano si aggiunge a quello di altre importanti confederazioni continentali. Venerdì, la Confederazione sudamericana (Conmebol), tradizionale alleata di Infantino, ha ribadito il proprio «fermo sostegno» al presidente della FIFA. Il dirigente vallesano può inoltre contare sull'appoggio della Confederazione asiatica (AFC), consolidando così la propria posizione in vista del voto del 18 marzo 2027.