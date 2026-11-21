La migliore sulle nevi austriache è stata la svedese Anna Swenn-Larsson, che ha preceduto l’albanese Lara Colturi (+0”24), l’italiana Lara Della Mea (+0”26) e la statunitense Paula Moltzan (+1”16). Tra le rossocrociate, la più veloce è stata Eliane Christen, comunque fuori dalla top-10, che ha tagliato il traguardo con 1”26 di ritardo dalla Larsson.