SCI ALPINO
Holdener subito fuori, lontane le rossocrociate
La svedese è stata la migliore nella prima manche dello slalom di Gurgl.
IMAGO / TT
Holdener subito fuori, lontane le rossocrociate
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Holdener subito fuori, lontane le rossocrociate
La svedese è stata la migliore nella prima manche dello slalom di Gurgl.
Holdener subito fuori, lontane le rossocrociate
La svedese è stata la migliore nella prima manche dello slalom di Gurgl.
GURGL - Non è stata positivissima, per la Svizzera, la prima manche dello slalom di Gurgl. La prima metà della terza gara stagionale di Coppa del Mondo ha infatti visto Wendy Holdener, partita puntando al podio, inforcare presto e chiudere così anzitempo la sua prova. Ha visto anche Camille Rast, altra possibile “contendente”, terminare fuori dalla top-15 a +1”46 dalla leader.
La migliore sulle nevi austriache è stata la svedese Anna Swenn-Larsson, che ha preceduto l’albanese Lara Colturi (+0”24), l’italiana Lara Della Mea (+0”26) e la statunitense Paula Moltzan (+1”16). Tra le rossocrociate, la più veloce è stata Eliane Christen, comunque fuori dalla top-10, che ha tagliato il traguardo con 1”26 di ritardo dalla Larsson.
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