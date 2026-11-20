«Il nostro futuro? Siamo preoccupati»
Oggi a Bellinzona ragazze e ragazzi sfilano nel grande “Sciopero giovanile contro l'austerità e la militarizzazione”. Centro storico chiuso al traffico.
Oggi a Bellinzona ragazze e ragazzi sfilano nel grande “Sciopero giovanile contro l'austerità e la militarizzazione”. Centro storico chiuso al traffico.
BELLINZONA - Hanno iniziato a radunarsi già attorno a mezzogiorno i partecipanti al corteo indetto questo venerdì anche in Ticino per il grande Sciopero giovanile nazionale e internazionale “contro l'austerità e la militarizzazione”. In Svizzera sono 8 le città che aderiranno. Fra queste c'è anche Bellinzona.
La capitale, per l'occasione, ha limitato il traffico a ridosso del centro storico che sarà «generalmente inagibile dalle 14 alle 17». Ad aderire diverse forze politiche e realtà sindacali, lo sciopero ha inoltre interessato decine di sedi su tutto il territorio cantonale. Secondo le prime stime della Polizia comunale, si prevede che all'evento prenderanno parte fino a 2000-3000 persone.
Le voci dei presenti
Ma qual è l'animo della piazza? Lo abbiamo chiesto ai presenti, partendo dalle sensazioni che hanno per il loro futuro. «Da una parte preoccupazione, dall'altra speranza che migliori, perché comunque fortunatamente viviamo in un paese che a livello economico è messo bene. Però la preoccupazione c'è. Ad esempio se vogliamo andare a studiare in altri cantoni, per i soldi che servono», ci spiega una 17enne, studentessa del CSIA.
«Siamo contro il riarmo e contro il fatto che taglino i fondi per l'istruzione che mi sembra più importante di avere un esercito migliore», ci dice un 16enne, studente del Liceo di Locarno che si è detto inoltre deluso dalla bassa partecipazione da parte dei suoi compagni. «Spero che dalle altre classi ce ne siano di più, nella mia eravamo in due».
«Una lotta per il nostro futuro»
«Innanzitutto parliamo di una lotta per il nostro futuro, un futuro diventato sempre più incerto per noi giovani ticinesi, che a causa non solo del tasso di neolaureati disoccupati che ha le stelle ormai in questo cantone, ma anche a causa dei salari bassi, ci ritroviamo a sperare sempre di meno in un futuro che ci è stato garantito dalle generazioni precedenti». Queste le parole di Laira Fabian Marcel, studentessa della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona.
Anche per lei, la preoccupazione è un fattore concreto. «È proprio il motivo per cui siamo quaggiù oggi. Vediamo il mercato del lavoro che ormai è saturo da anni, appunto come ho detto prima il tasso di neolaureati disoccupati veramente alle stelle, dunque avere una laurea non garantisce neanche più un lavoro come un tempo».
«Si va verso le elezioni. Magari qualcuno ci ascolterà di più»
«Siamo in vista di elezioni quindi chi vuole il seggiolino è pronto ad ascoltarci un po' di più magari», commenta invece Salvatore Pace, anche lui studente della Commercio. «Ci viene sempre detto che noi giovani siamo il futuro, dovevano investire su noi giovani, come disse nel 2017 Joseph Schneider Amman, ex consigliere federale. Però se andate a tagliarci i fondi proprio sul vostro futuro e sul nostro futuro, ecco... La vedo un po' una mossa ipocrita».