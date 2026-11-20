Le voci dei presenti

Ma qual è l'animo della piazza? Lo abbiamo chiesto ai presenti, partendo dalle sensazioni che hanno per il loro futuro. «Da una parte preoccupazione, dall'altra speranza che migliori, perché comunque fortunatamente viviamo in un paese che a livello economico è messo bene. Però la preoccupazione c'è. Ad esempio se vogliamo andare a studiare in altri cantoni, per i soldi che servono», ci spiega una 17enne, studentessa del CSIA.

«Siamo contro il riarmo e contro il fatto che taglino i fondi per l'istruzione che mi sembra più importante di avere un esercito migliore», ci dice un 16enne, studente del Liceo di Locarno che si è detto inoltre deluso dalla bassa partecipazione da parte dei suoi compagni. «Spero che dalle altre classi ce ne siano di più, nella mia eravamo in due».

