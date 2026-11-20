Durante il colloquio Foletti ha illustrato i punti di forza di Lugano e le opportunità del suo tessuto economico, accademico e scientifico, sottolineando il peso della ricerca, della formazione universitaria e dell'innovazione tecnologica nello sviluppo della città. Il Sindaco ha ricordato in particolare le competenze e le iniziative che negli ultimi anni hanno rafforzato la posizione di Lugano in settori come l'intelligenza artificiale, la blockchain e il fintech.

Un ruolo chiave, secondo la Città, lo giocano le istituzioni accademiche e i centri di ricerca riconosciuti a livello internazionale - tra cui l'Università della Svizzera italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, l'Istituto Dalle Molle per gli studi sull'intelligenza artificiale e il Centro svizzero di calcolo scientifico - che rendono Lugano un polo dinamico e attrattivo, aperto agli scambi e alle collaborazioni internazionali.