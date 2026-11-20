L'ambasciatore canadese ricevuto a Palazzo Civico
Jean-Paul Lemieux è stato accolto dal sindaco Foletti, dal vice Badaracco e dal municipale Ghisletta
LUGANO - Jean-Paul Lemieux, ambasciatore del Canada in Svizzera, è stato accolto oggi a Palazzo Civico a Lugano. Ad attenderlo c'erano il Sindaco Michele Foletti, il vicesindaco Roberto Badaracco e il municipale Raoul Ghisletta. L'incontro è servito a consolidare i legami tra i due Paesi, che quest'anno celebrano gli 80 anni di relazioni diplomatiche, avviate nel 1946.
In otto decenni Svizzera e Canada hanno costruito una cooperazione solida e diversificata, si legge nel comunicato stampa inviato dalla Città di Lugano: dall'economia alla ricerca scientifica, dall'innovazione alla cultura. Non mancano le affinità: entrambi i Paesi hanno una struttura federale e sono plurilingui e multiculturali, e condividono valori come il rispetto delle diversità, il dialogo e la cooperazione internazionale.
Durante il colloquio Foletti ha illustrato i punti di forza di Lugano e le opportunità del suo tessuto economico, accademico e scientifico, sottolineando il peso della ricerca, della formazione universitaria e dell'innovazione tecnologica nello sviluppo della città. Il Sindaco ha ricordato in particolare le competenze e le iniziative che negli ultimi anni hanno rafforzato la posizione di Lugano in settori come l'intelligenza artificiale, la blockchain e il fintech.
Un ruolo chiave, secondo la Città, lo giocano le istituzioni accademiche e i centri di ricerca riconosciuti a livello internazionale - tra cui l'Università della Svizzera italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, l'Istituto Dalle Molle per gli studi sull'intelligenza artificiale e il Centro svizzero di calcolo scientifico - che rendono Lugano un polo dinamico e attrattivo, aperto agli scambi e alle collaborazioni internazionali.
Proprio su queste realtà si è concentrato l'interesse dell'Ambasciatore Lemieux, che ha posto domande puntuali sulle attività e sulle prospettive di sviluppo dei diversi settori. Il confronto ha permesso di esplorare possibili sinergie in ambiti di interesse comune.