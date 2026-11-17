All'arrivo dei soccorsi, l'uomo versava già in condizioni disperate. Nonostante i tentativi di rianimazione, è morto sul posto.

Per fornire assistenza alle persone presenti è stato attivato anche il Care Team, mentre la Polizia scientifica ha effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente. Le indagini, condotte dalla Polizia cantonale e dal Ministero pubblico dell'Oberland bernese, sono tuttora in corso.