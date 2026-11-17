BERNA
Stritolato a morte dal bus durante la manutenzione
Tragico incidente in un'officina nel Canton Berna, intervenuto anche il Care Team per assistere gli altri operai. Sul posto anche la scientifica.
Depositphotos (sonerbakir)
Fonte Polca BE
Stritolato a morte dal bus durante la manutenzione
Tragico incidente in un'officina nel Canton Berna, intervenuto anche il Care Team per assistere gli altri operai. Sul posto anche la scientifica.
BERNA - Stava lavorando su un bus in un'officina di Thun (BE) quando, per motivi ancora da chiarire, è rimasto schiacciato dal mezzo, perdendo la vita.
A dare notizia del tragico incidente sul lavoro è stata la Polizia cantonale bernese, che ha confermato di aver ricevuto l'allarme attorno alle 14:55 di lunedì pomeriggio.
All'arrivo dei soccorsi, l'uomo versava già in condizioni disperate. Nonostante i tentativi di rianimazione, è morto sul posto.
Per fornire assistenza alle persone presenti è stato attivato anche il Care Team, mentre la Polizia scientifica ha effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente. Le indagini, condotte dalla Polizia cantonale e dal Ministero pubblico dell'Oberland bernese, sono tuttora in corso.
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