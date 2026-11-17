Aggredì sessualmente una bimba di 5 anni e accoltellò un 43enne: non finirà in carcere
L'uomo, oggi 24enne, è stato giudicato incapace di intendere e volere al momento dei fatti
BASILEA - Il Ministero pubblico di Basilea Città ha concluso la procedura preliminare relativa al reato sessuale commesso il 18 dicembre 2025 nei pressi dell'Oekolampadmatte e al tentato omicidio intenzionale avvenuto il giorno successivo al St. Galler-Ring. Sulla base di una perizia psichiatrica forense allestita sull'imputato, l'autorità inquirente ha deciso di non promuovere l'accusa, ma ha chiesto al Tribunale penale l'adozione di una misura adeguata.
All'uomo viene contestato, in sostanza, di aver commesso il 18 dicembre 2025 all'Oekolampadmatte un reato sessuale ai danni di una bambina che allora aveva cinque anni. Il giorno seguente, al St. Galler-Ring, avrebbe tentato di uccidere con un'arma da taglio un uomo di 43 anni.
In entrambi i casi la Polizia cantonale di Basilea Città ha avviato immediatamente le ricerche. In relazione al tentato omicidio gli agenti hanno fermato il sospettato per via del suo comportamento vistoso e lo hanno arrestato su mandato del Ministero pubblico. Nel corso delle indagini, lo svizzero oggi 24enne è finito nel mirino della polizia giudiziaria anche per il reato sessuale.
La perizia psichiatrica forense giunge alla conclusione che al momento dei presunti fatti l'imputato era incapace di intendere e di volere. Con il trasferimento del procedimento al Tribunale penale, la direzione della procedura e la competenza comunicativa passano a quest'ultimo. Per l'imputato vale la presunzione d'innocenza.
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