In entrambi i casi la Polizia cantonale di Basilea Città ha avviato immediatamente le ricerche. In relazione al tentato omicidio gli agenti hanno fermato il sospettato per via del suo comportamento vistoso e lo hanno arrestato su mandato del Ministero pubblico. Nel corso delle indagini, lo svizzero oggi 24enne è finito nel mirino della polizia giudiziaria anche per il reato sessuale.

La perizia psichiatrica forense giunge alla conclusione che al momento dei presunti fatti l'imputato era incapace di intendere e di volere. Con il trasferimento del procedimento al Tribunale penale, la direzione della procedura e la competenza comunicativa passano a quest'ultimo. Per l'imputato vale la presunzione d'innocenza.