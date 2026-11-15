Il Belgio ridimensiona l'Italia
I Diavoli Rossi dominano il confronto e si assicurano un posto nei playoff di Nations League. L'Inghilterra pone fine all'imbattibilità della Spagna.
BRUXELLES - È stato un grande spot per il calcio. Belgio-Italia ha regalato spettacolo, soprattutto grazie a una squadra di casa travolgente, capace di ribaltare il risultato e ridimensionare gli Azzurri. Dopo un avvio a viso aperto, con occasioni da entrambe le parti, i Diavoli Rossi hanno preso il controllo della partita, mettendo alle corde un'Italia partita con il piede giusto ma incapace di reggere l'urto.
Dopo un triplo miracolo di Donnarumma, è il solito Pio Esposito a sbloccare il risultato con un gol da centravanti vero. Per lui è il decimo sigillo in azzurro in appena 15 presenze. Il Belgio, però, non si scompone e al 15' pareggia: De Ketelaere confeziona una bella azione, finalizzata da De Cuyper, tenuto in gioco da Calafiori. Passano appena sette minuti e lo stadio Baldovino esplode di nuovo: sugli sviluppi di una mischia, il difensore Ngoy trova il varco giusto e supera un incolpevole Donnarumma. Gli Azzurri sono in balia degli avversari e quattro minuti più tardi incassano anche il tris. Doku semina il panico tra i centrali italiani, li salta e piazza un sinistro chirurgico che non lascia scampo al portiere azzurro.
Dopo i fuochi d'artificio della prima mezz'ora, il ritmo cala leggermente. Prima dell'intervallo, però, c'è ancora spazio per un intervento prodigioso di Donnarumma, che devia sul palo una bordata di De Bruyne. Il belga appare in una serata ben diversa rispetto alle ultime opache prestazioni con il Napoli. A propiziare l'occasione è un grave errore di Bastoni. Si va così al riposo sul 3-1, un risultato che sta persino stretto a un Belgio scatenato.
Nell'intervallo Mancini prova a correre ai ripari con un doppio cambio, ma la musica non cambia. I Diavoli Rossi continuano a spingere e a dettare legge. De Ketelaere sfiora la traversa, De Bruyne trova ancora sulla sua strada Donnarumma, mentre sulle fasce Moreira e Doku fanno il bello e il cattivo tempo. L'Italia, nonostante i cambi, sparisce progressivamente dalla partita. Il Belgio ne approfitta e chiude i conti con il 4-1 di Moreira. Nel finale Pio Esposito sbaglia anche un calcio di rigore, completando una serata da dimenticare per gli Azzurri. I padroni di casa conquistano così, con pieno merito, la vittoria e la qualificazione ai playoff.
Nell'altra sfida del girone, la Francia ha battuto la Turchia per 2-1 grazie a un'autorete di Topcu e al primo gol in Nazionale di Kroupi, assicurandosi il primo posto.
Cade l'imbattibilità record della Spagna
Stesso risultato tra Croazia e Repubblica Ceca, con i croati che hanno trovato la rete decisiva all'87' grazie a Majer. Cade invece l'imbattibilità della Spagna. I campioni del mondo in carica, reduci da 43 partite senza sconfitte, si sono arresi all'Inghilterra per 2-3 al Metropolitano di Madrid.
Sotto di tre reti dopo il rigore di Kane e i gol di Konsa e White, gli iberici hanno provato a riaprire la partita con il penalty trasformato da Oyarzabal e la rete di Nico Williams, approfittando anche dell'espulsione di Anderson. La rimonta, però, si è fermata sul più bello: nel finale Trafford ha negato il pareggio agli spagnoli con un paio di interventi decisivi.