Il Belgio ridimensiona l'Italia

Dopo un triplo miracolo di Donnarumma, è il solito Pio Esposito a sbloccare il risultato con un gol da centravanti vero. Per lui è il decimo sigillo in azzurro in appena 15 presenze. Il Belgio, però, non si scompone e al 15' pareggia: De Ketelaere confeziona una bella azione, finalizzata da De Cuyper, tenuto in gioco da Calafiori. Passano appena sette minuti e lo stadio Baldovino esplode di nuovo: sugli sviluppi di una mischia, il difensore Ngoy trova il varco giusto e supera un incolpevole Donnarumma. Gli Azzurri sono in balia degli avversari e quattro minuti più tardi incassano anche il tris. Doku semina il panico tra i centrali italiani, li salta e piazza un sinistro chirurgico che non lascia scampo al portiere azzurro.