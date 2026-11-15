TENNIS
WTA Finals: sfida Russia - Ucraina all'atto conclusivo
Svitolina supera Noskova, Andreeva elimina Pegula: questa sera le due si contenderanno il titolo a Indian Wells.
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Fonte Red
WTA Finals: sfida Russia - Ucraina all'atto conclusivo
Svitolina supera Noskova, Andreeva elimina Pegula: questa sera le due si contenderanno il titolo a Indian Wells.
INDIAN WELLS - Saranno Elina Svitolina e Mirra Andreeva a sfidarsi questa sera per il titolo a Indian Wells. L'ucraina ha conquistato la finale battendo nettamente la ceca Linda Noskova in due set (6-2, 6-1). Per Svitolina si tratta della prima finale alle WTA Finals dopo sette anni.
Dall'altra parte della rete ci sarà la 19enne russa Mirra Andreeva, che nell'altra semifinale ha superato la statunitense Jessica Pegula per 6-3, 6-4.
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