Microsoft, guasto in 74 Paesi: «La situazione non migliora come previsto»
Nella serata di giovedì si sono verificate gravi interruzioni nei servizi Microsoft 365 e Outlook. Anche venerdì mattina non tutto funziona regolarmente.
NEW YORK - Un grave guasto ai servizi Microsoft ha causato giovedì problemi di accesso alla posta elettronica Outlook a decine di migliaia di utenti in tutto il mondo. Secondo la piattaforma di monitoraggio Downdetector, il disservizio si è esteso nel giro di un'ora, interessando 74 Paesi e regioni. Nonostante gli interventi messi in atto dal colosso tecnologico statunitense, la situazione non è tornata alla normalità. Nella notte tra giovedì e venerdì, Microsoft ha ammesso che le misure adottate non stanno producendo i risultati sperati.
I problemi persistono anche venerdì mattina. Alle 6, sulla piattaforma svizzera allestörungen.ch si contavano ancora oltre 100 segnalazioni, principalmente legate a difficoltà di accesso ai servizi. In Germania, sulla piattaforma Allestörungen, le segnalazioni superavano quota 1'500. La maggior parte degli utenti lamenta l'impossibilità di effettuare l'accesso. Il guasto, inizialmente analizzato da Microsoft sulla base delle segnalazioni provenienti dagli Stati Uniti, si è successivamente rivelato di portata globale. Oltre a Outlook, sono stati registrati migliaia di problemi anche per Microsoft Teams e l'assistente di intelligenza artificiale Copilot, entrambi parte dell'ecosistema Microsoft 365.
Quasi 130'000 segnalazioni negli Stati Uniti
Una mappa pubblicata da Downdetector sulla piattaforma X ha evidenziato disservizi in Nord e Sud America, oltre che in alcune aree di Europa, Asia e Africa. Negli Stati Uniti, le interruzioni si sono protratte per gran parte della giornata lavorativa di giovedì. Intorno alle 19, ora dell'Europa centrale, Downdetector registrava quasi 130'000 segnalazioni di problemi con Outlook. Verso mezzanotte, il numero era ancora elevato, con circa 37'000 segnalazioni.
Microsoft ha spiegato che «una parte dell'infrastruttura in diverse regioni è stata sottoposta a un carico maggiore», una circostanza che potrebbe aver contribuito agli errori di connessione. Attraverso un messaggio pubblicato su X, l'azienda ha assicurato di stare valutando con la massima urgenza tutte le possibilità per limitare l'impatto del guasto sugli utenti.
Solo «miglioramenti limitati»
Gli interventi effettuati finora hanno però prodotto risultati inferiori alle aspettative. Microsoft ha riferito di aver riscontrato soltanto «miglioramenti limitati» e di aver avviato il reindirizzamento del traffico degli utenti lontano dai server interessati. «Non appena la capacità sarà ripristinata, la situazione dovrebbe migliorare gradualmente per gli utenti», ha comunicato l'azienda. Tuttavia, nella notte tra giovedì e venerdì, il gruppo ha riconosciuto che le modifiche apportate per migliorare la disponibilità dei servizi «non stanno producendo l'effetto atteso».
Il colosso informatico sta quindi lavorando a soluzioni alternative per aumentare la capacità dell'infrastruttura e correggere gli squilibri nella gestione del traffico dati. Al momento dell'ultimo aggiornamento, il guasto non risultava ancora completamente risolto e non erano state fornite indicazioni precise sui tempi necessari per il pieno ripristino dei servizi.