Microsoft, guasto in 74 Paesi: «La situazione non migliora come previsto»

Quasi 130'000 segnalazioni negli Stati Uniti

Una mappa pubblicata da Downdetector sulla piattaforma X ha evidenziato disservizi in Nord e Sud America, oltre che in alcune aree di Europa, Asia e Africa. Negli Stati Uniti, le interruzioni si sono protratte per gran parte della giornata lavorativa di giovedì. Intorno alle 19, ora dell'Europa centrale, Downdetector registrava quasi 130'000 segnalazioni di problemi con Outlook. Verso mezzanotte, il numero era ancora elevato, con circa 37'000 segnalazioni.

Microsoft ha spiegato che «una parte dell'infrastruttura in diverse regioni è stata sottoposta a un carico maggiore», una circostanza che potrebbe aver contribuito agli errori di connessione. Attraverso un messaggio pubblicato su X, l'azienda ha assicurato di stare valutando con la massima urgenza tutte le possibilità per limitare l'impatto del guasto sugli utenti.