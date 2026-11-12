Microsoft in tilt: blackout globale per Outlook e altri servizi
L'azienda sta indagando sulle cause dei malfunzionamenti, che potrebbero essere legati a un sovraccarico dei server.
L'azienda sta indagando sulle cause dei malfunzionamenti, che potrebbero essere legati a un sovraccarico dei server.
ZURIGO - Problemi di accesso ai servizi Microsoft in diverse parti del mondo, compreso Outlook, il sistema di posta elettronica. A confermare i disservizi è stata la stessa società, attraverso i suoi profili social, dopo le numerose segnalazioni degli utenti. «Stiamo esaminando segnalazioni di utenti che in Nord e Sud America riscontrano problemi nell'accesso alle caselle di posta Exchange Online attraverso diversi metodi di connessione», ha scritto Microsoft 365 intorno alle 19 su X.
I problemi, tuttavia, non sembrano limitarsi al continente americano. Anche in Svizzera diversi utenti hanno segnalato difficoltà nell'utilizzo dei servizi Microsoft, in particolare Outlook. Giovedì sera, sul portale allestörungen.ch, sono arrivate oltre 50 segnalazioni relative a Microsoft 365 e poco meno di 100 riguardanti Outlook.
«Infrastruttura sottoposta a un carico elevato»
«Abbiamo rilevato che una parte dell'infrastruttura in diverse regioni è sottoposta a un carico elevato, il che probabilmente contribuisce agli errori di connessione», ha spiegato Microsoft in un successivo aggiornamento. Una situazione che potrebbe essere compatibile con un attacco DDoS, una tecnica informatica che consiste nel sovraccaricare un sistema con un numero elevatissimo di richieste in un breve intervallo di tempo, fino a comprometterne il funzionamento. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme che i disservizi siano stati causati da un attacco informatico.
Alle 19.20, Microsoft ha confermato che il problema potrebbe avere una portata globale: «Mentre lavoriamo per mitigarne l'impatto, possiamo confermare che il problema potrebbe influire sulla connettività dei servizi Microsoft 365 per gli utenti in qualsiasi area geografica». Poco prima delle 20, la situazione sembrava essere tornata alla normalità.