Microsoft in tilt: blackout globale per Outlook e altri servizi

«Infrastruttura sottoposta a un carico elevato»

«Abbiamo rilevato che una parte dell'infrastruttura in diverse regioni è sottoposta a un carico elevato, il che probabilmente contribuisce agli errori di connessione», ha spiegato Microsoft in un successivo aggiornamento. Una situazione che potrebbe essere compatibile con un attacco DDoS, una tecnica informatica che consiste nel sovraccaricare un sistema con un numero elevatissimo di richieste in un breve intervallo di tempo, fino a comprometterne il funzionamento. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme che i disservizi siano stati causati da un attacco informatico.

Alle 19.20, Microsoft ha confermato che il problema potrebbe avere una portata globale: «Mentre lavoriamo per mitigarne l'impatto, possiamo confermare che il problema potrebbe influire sulla connettività dei servizi Microsoft 365 per gli utenti in qualsiasi area geografica». Poco prima delle 20, la situazione sembrava essere tornata alla normalità.