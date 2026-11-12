Terremoto finanziario a Berna: la commissione boccia il preventivo federale

BERNA - Un colpo di scena che potrebbe avere conseguenze storiche per le finanze della Confederazione. La Commissione delle finanze del Consiglio nazionale propone di respingere il preventivo federale per il 2027. La decisione è stata presa con 15 voti contro 9 e un'astensione, grazie a un'insolita alleanza tra socialisti, Verdi e UDC. Se il Parlamento dovesse seguire questa raccomandazione, la Svizzera potrebbe ritrovarsi per la prima volta da oltre mezzo secolo a dover gestire un budget d'emergenza.