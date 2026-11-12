Terremoto finanziario a Berna: la commissione boccia il preventivo federale
La Commissione delle finanze del Consiglio nazionale propone, con 15 voti contro 9, di respingere il budget. Se il Parlamento seguirà la commissione, alla Svizzera minaccia il primo budget d'emergenza da oltre mezzo secolo.
La Commissione delle finanze del Consiglio nazionale propone, con 15 voti contro 9, di respingere il budget. Se il Parlamento seguirà la commissione, alla Svizzera minaccia il primo budget d'emergenza da oltre mezzo secolo.
BERNA - Un colpo di scena che potrebbe avere conseguenze storiche per le finanze della Confederazione. La Commissione delle finanze del Consiglio nazionale propone di respingere il preventivo federale per il 2027. La decisione è stata presa con 15 voti contro 9 e un'astensione, grazie a un'insolita alleanza tra socialisti, Verdi e UDC. Se il Parlamento dovesse seguire questa raccomandazione, la Svizzera potrebbe ritrovarsi per la prima volta da oltre mezzo secolo a dover gestire un budget d'emergenza.
Tradizionalmente, durante la sessione invernale le Camere federali discutono il preventivo per l'anno successivo, apportando modifiche generalmente contenute rispetto al volume complessivo delle finanze federali. Quest'anno, però, lo scenario potrebbe essere radicalmente diverso. Il budget 2027 prevede entrate e uscite per circa 94 miliardi di franchi ciascuna ed è strettamente legato al pacchetto di sgravi della Confederazione. Quest'ultimo contempla risparmi annui per 1,4 miliardi di franchi, destinati a salire a quasi 2 miliardi dal 2028. I tagli interessano numerosi settori, tra cui istruzione, asilo, amministrazione federale, cooperazione internazionale, trasporti, infrastrutture e politiche climatiche ed energetiche.
Un'importante eccezione riguarda l'esercito. Nel 2027 le spese per la sicurezza dovrebbero aumentare di 400 milioni di franchi, pari al 4,7%, con ulteriori incrementi previsti negli anni successivi. Il potenziamento delle forze armate dovrebbe essere finanziato in parte attraverso un aumento dell'IVA di 0,5 punti percentuali. Un ulteriore incremento dell'imposta sul valore aggiunto è previsto anche per finanziare l'AVS.
Nessun budget? Ecco cosa potrebbe succedere
Per ritrovare una situazione paragonabile bisogna tornare indietro di 51 anni. Alla fine del 1974, il popolo svizzero respinse alle urne importanti aumenti di dazi e imposte, costringendo il Parlamento ad adottare misure di risparmio. Fu l'ultima volta che il Consiglio federale iniziò un nuovo anno con un budget d'emergenza. A differenza degli Stati Uniti, dove l'assenza di un accordo sui finanziamenti pubblici può provocare un blocco delle attività governative, il cosiddetto "Government Shutdown", il sistema svizzero prevede meccanismi specifici per evitare una paralisi dell'amministrazione.
In Svizzera non è infatti previsto un dibattito sull'entrata in materia per il preventivo: entrambe le Camere sono obbligate a esaminarlo. Se Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati non trovano un'intesa su una determinata voce di spesa, prevale l'importo più basso. Se invece entrambe le Camere respingono il budget nel suo complesso, oppure una delle due lo boccia per due volte, il preventivo viene considerato definitivamente respinto. In questo caso, la consigliera federale Karin Keller-Sutter, responsabile del Dipartimento federale delle finanze, dovrebbe elaborare una nuova proposta da sottoporre al Parlamento durante la sessione primaverile.
Resta da chiarire come la Confederazione potrebbe operare nel frattempo. Le modalità non sono disciplinate in maniera precisa, ma il Parlamento avrebbe diverse possibilità: incaricare il Consiglio federale di applicare i principi del preventivo precedente, approvare un budget provvisorio oppure autorizzare il Governo a garantire esclusivamente lo svolgimento dei compiti indispensabili. La decisione definitiva spetterà ora alle Camere federali, chiamate a stabilire se seguire o meno la raccomandazione della commissione.