ARGOVIA
Apprendista 16enne perde la vita sul posto di lavoro
È successo a Liebstadt, nel canton Argovia. Il giovane ha riportato ferite mortali durante lavori con un carrello elevatore.
Depositphotos (AllaSerebrina)
Fonte Sda
Apprendista 16enne perde la vita sul posto di lavoro
È successo a Liebstadt, nel canton Argovia. Il giovane ha riportato ferite mortali durante lavori con un carrello elevatore.
LEIBSTADT (AG) - In un incidente sul lavoro in un'azienda di lavorazione del legno a Leibstadt (AG), mercoledì un apprendista di 16 anni ha riportato ferite mortali.
Sulla dinamica dell'incidente la polizia cantonale e il Ministero pubblico hanno avviato delle indagini.
Una portavoce della polizia cantonale di Argovia ha confermato giovedì, su richiesta, le relative notizie dei media. Non ha fornito ulteriori dettagli, facendo riferimento ai diritti della personalità.
Secondo quanto riportato dai media, il mortale incidente sul lavoro sarebbe avvenuto durante lavori con un carrello elevatore.
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