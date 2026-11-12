Fa cospargere l'ex di benzina e le fa dare fuoco: ora chiede l'assoluzione
Condannato a 18 anni di prigione, il presunto mandante di un tentato femminicidio chiede l’assoluzione in appello. Il Ministero pubblico mantiene le sue richieste.
NEUCHÂTEL - Era stato condannato a 18 anni di carcere per aver commissionato un tentato femminicidio ai danni della sua ex compagna. Ora chiede l'assoluzione. Si è tenuto mercoledì, davanti al Tribunale cantonale di Neuchâtel, il processo d'appello di due uomini condannati in primo grado per la brutale aggressione avvenuta nell'ottobre 2022 ad Areuse (NE). La vittima era stata cosparsa di benzina e data alle fiamme.
L'ex compagno della donna, ritenuto il mandante dell'aggressione, continua a negare ogni responsabilità. «Non ho mai organizzato un tentativo di assassinio», ha dichiarato davanti ai giudici, secondo quanto riportato da RTN. Diversi elementi del fascicolo, tuttavia, lo collegherebbero ai fatti: i presunti esecutori dell'aggressione alloggiavano presso di lui e avevano utilizzato la sua automobile. Agli atti figurano inoltre scambi di messaggi nei quali si fa riferimento a un servizio «delicato» e a un «versamento».
Per la procuratrice Camille Baldinetti, questi elementi devono essere valutati nel loro insieme. «È tutto un contesto di fatti che bisogna considerare, che dimostrano un'assenza di scrupoli», ha sostenuto la rappresentante del Ministero pubblico, ribadendo la richiesta di confermare la condanna a 18 anni di reclusione.
Anche il secondo imputato, condannato in primo grado a 14 anni di carcere per aver materialmente partecipato all'aggressione, ha presentato ricorso. L'uomo ha ammesso i fatti, ma contesta di aver agito con l'intenzione di uccidere e nega qualsiasi premeditazione. Il suo avvocato chiede quindi che il reato venga riqualificato da tentato assassinio a tentato omicidio, con una pena massima di otto anni. Il Ministero pubblico insiste invece per la conferma della condanna pronunciata in primo grado.
La vittima, che aveva riportato ustioni sul 25% del corpo, era riuscita a sopravvivere grazie all'intervento dei suoi figli. Davanti alla Corte ha raccontato le conseguenze traumatiche dell'aggressione, ribadendo però la propria determinazione a ricostruirsi una vita. «Non lascerò che questa violenza definisca la mia vita», ha dichiarato. La decisione del Tribunale cantonale è attesa per lunedì alle 14.
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