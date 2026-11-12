Fa cospargere l'ex di benzina e le fa dare fuoco: ora chiede l'assoluzione

Anche il secondo imputato, condannato in primo grado a 14 anni di carcere per aver materialmente partecipato all'aggressione, ha presentato ricorso. L'uomo ha ammesso i fatti, ma contesta di aver agito con l'intenzione di uccidere e nega qualsiasi premeditazione. Il suo avvocato chiede quindi che il reato venga riqualificato da tentato assassinio a tentato omicidio, con una pena massima di otto anni. Il Ministero pubblico insiste invece per la conferma della condanna pronunciata in primo grado.

La vittima, che aveva riportato ustioni sul 25% del corpo, era riuscita a sopravvivere grazie all'intervento dei suoi figli. Davanti alla Corte ha raccontato le conseguenze traumatiche dell'aggressione, ribadendo però la propria determinazione a ricostruirsi una vita. «Non lascerò che questa violenza definisca la mia vita», ha dichiarato. La decisione del Tribunale cantonale è attesa per lunedì alle 14.