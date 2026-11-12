Cerca e trova immobili
Segnalaci
NEUCHÂTEL

Fa cospargere l'ex di benzina e le fa dare fuoco: ora chiede l'assoluzione

Condannato a 18 anni di prigione, il presunto mandante di un tentato femminicidio chiede l’assoluzione in appello. Il Ministero pubblico mantiene le sue richieste.
Fa cospargere l'ex di benzina e le fa dare fuoco: ora chiede l'assoluzione
20min/mfr
È in questo ingresso di edificio, ad Areuse (NE), che l’attacco aveva avuto luogo
di 20min.ch | gni
Fa cospargere l'ex di benzina e le fa dare fuoco: ora chiede l'assoluzione
Condannato a 18 anni di prigione, il presunto mandante di un tentato femminicidio chiede l’assoluzione in appello. Il Ministero pubblico mantiene le sue richieste.

NEUCHÂTEL - Era stato condannato a 18 anni di carcere per aver commissionato un tentato femminicidio ai danni della sua ex compagna. Ora chiede l'assoluzione. Si è tenuto mercoledì, davanti al Tribunale cantonale di Neuchâtel, il processo d'appello di due uomini condannati in primo grado per la brutale aggressione avvenuta nell'ottobre 2022 ad Areuse (NE). La vittima era stata cosparsa di benzina e data alle fiamme.

NEUCHÂTEL
Donna gravemente ustionata, fermato un 53enne

L'ex compagno della donna, ritenuto il mandante dell'aggressione, continua a negare ogni responsabilità. «Non ho mai organizzato un tentativo di assassinio», ha dichiarato davanti ai giudici, secondo quanto riportato da RTN. Diversi elementi del fascicolo, tuttavia, lo collegherebbero ai fatti: i presunti esecutori dell'aggressione alloggiavano presso di lui e avevano utilizzato la sua automobile. Agli atti figurano inoltre scambi di messaggi nei quali si fa riferimento a un servizio «delicato» e a un «versamento».

Per la procuratrice Camille Baldinetti, questi elementi devono essere valutati nel loro insieme. «È tutto un contesto di fatti che bisogna considerare, che dimostrano un'assenza di scrupoli», ha sostenuto la rappresentante del Ministero pubblico, ribadendo la richiesta di confermare la condanna a 18 anni di reclusione.

NEUCHÂTEL
Donna data alle fiamme: mandante ed esecutore condannati per tentato femminicidio

Anche il secondo imputato, condannato in primo grado a 14 anni di carcere per aver materialmente partecipato all'aggressione, ha presentato ricorso. L'uomo ha ammesso i fatti, ma contesta di aver agito con l'intenzione di uccidere e nega qualsiasi premeditazione. Il suo avvocato chiede quindi che il reato venga riqualificato da tentato assassinio a tentato omicidio, con una pena massima di otto anni. Il Ministero pubblico insiste invece per la conferma della condanna pronunciata in primo grado.

La vittima, che aveva riportato ustioni sul 25% del corpo, era riuscita a sopravvivere grazie all'intervento dei suoi figli. Davanti alla Corte ha raccontato le conseguenze traumatiche dell'aggressione, ribadendo però la propria determinazione a ricostruirsi una vita. «Non lascerò che questa violenza definisca la mia vita», ha dichiarato. La decisione del Tribunale cantonale è attesa per lunedì alle 14.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
aggressioneneuchâteltentato femminicidio

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa
LIVE
SVIZZERA
2 gior
135
238

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire
LIVE
CANTONE
3 gior
49
80

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire

Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato
LIVE
BELLINZONA
18 ore

Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione
LIVE
ITALIA
21 ore
6
43

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila
LIVE
CANTONE
1 gior
154
216

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì
LIVE
HCAP
16 ore
32
66

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»
LIVE
LUGANO
1 gior
74

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
25

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata
LIVE
CONFINE
2 gior
6
34

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto
LIVE
STATI UNITI
13 ore
3

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»
LIVE
AUSTRIA/SVIZZERA
3 gior
46
68

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata
LIVE
CANTONE
2 gior
5
71

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
9
68

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto
LIVE
CONFINE
1 gior
5

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva
LIVE
FAIDO
2 gior
13
52

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva

La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo
LIVE
CANTONE
6 ore
2
20

La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo

«Nessuna combine, ma...»
LIVE
CANTONE
21 ore

«Nessuna combine, ma...»

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito
LIVE
CONFINE
21 ore
3
34

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni
LIVE
LUGANO
6 ore
62
48

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti
LIVE
BULGARIA
1 gior

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi
LIVE
VALLESE
2 gior
34
78

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»
LIVE
CANTONE
1 gior
25
52

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare
LIVE
CANTONE
2 gior
13

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare

Prima di lamentarvi, fate un salto qui
LIVE
MENDRISIO
6 ore
3
38

Prima di lamentarvi, fate un salto qui

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre
LIVE
STATI UNITI
1 gior
10
57

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»
LIVE
ITALIA
1 gior
26
86

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»

Quella lettera che non capisci può costarti cara
LIVE
CANTONE
6 ore
1
17

Quella lettera che non capisci può costarti cara

C'è chi non ce la fa più
LIVE
SVIZZERA
19 ore
21
47

C'è chi non ce la fa più

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
1
19

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
7
9

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera

La nuova vita di Dario Bürgler
LIVE
HOCKEY
1 gior
5
34

La nuova vita di Dario Bürgler

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti
LIVE
CANTONE
2 gior
13
25

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene
LIVE
PARADISO
1 gior
4
62

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi
LIVE
LOCARNO
2 gior

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi

«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo
LIVE
SVIZZERA
6 ore
10
40

«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente
LIVE
ZURIGO
2 gior
40
81

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere
LIVE
CANTONE
2 gior
1
24

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro
LIVE
STATI UNITI
1 gior

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
8
25

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?

Il Governo trasloca per un giorno
LIVE
CANTONE
2 gior
57

Il Governo trasloca per un giorno

Lugano accende il Natale
LIVE
LUGANO
1 gior
2
23

Lugano accende il Natale

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga
LIVE
CONFINE
1 gior
5
25

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga

Cento candeline per Caterina Ceschi
LIVE
LOCARNO
2 gior
1
20

Cento candeline per Caterina Ceschi

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»

«Trattato come un mobile»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
5
32

«Trattato come un mobile»

Il ristorante dei Moretti è fallito
LIVE
VALLESE
2 gior
14
55

Il ristorante dei Moretti è fallito

Lorenzo al veleno su Valentino Rossi
LIVE
MOTOMONDIALE
21 ore
13
65

Lorenzo al veleno su Valentino Rossi

«Hanno rubato il momento più importante della mia carriera»
LIVE
CICLOCROSS
2 gior
1
12

«Hanno rubato il momento più importante della mia carriera»

Ricovero d'emergenza per Paolo Borzacchiello: rinviato lo spettacolo
LIVE
LUGANO
1 gior

Ricovero d'emergenza per Paolo Borzacchiello: rinviato lo spettacolo

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Bancali interi di cocaina: 41 fermi e perquisizioni in 12 cantoni
LIVE
SVIZZERA
13 sec

Bancali interi di cocaina: 41 fermi e perquisizioni in 12 cantoni

Apprendista 16enne perde la vita sul posto di lavoro
LIVE
ARGOVIA
11 min

Apprendista 16enne perde la vita sul posto di lavoro

Borsa svizzera, nuovo record: «La febbre dei massimi ha nuovamente contagiato gli investitori»
LIVE
SVIZZERA
20 min

Borsa svizzera, nuovo record: «La febbre dei massimi ha nuovamente contagiato gli investitori»

Gli svizzeri vogliono un'agricoltura produttiva, ma rispettosa dell'ambiente
LIVE
SVIZZERA
38 min

Gli svizzeri vogliono un'agricoltura produttiva, ma rispettosa dell'ambiente

Per la prima volta l'esercito svizzero avrà una suora come cappellana
LIVE
SVIZZERA
54 min

Per la prima volta l'esercito svizzero avrà una suora come cappellana

La Comco ha perso, Swisscom evita multa
LIVE
SVIZZERA
1 ora

La Comco ha perso, Swisscom evita multa

«Zone bianche»: più deroghe per costruire di più
LIVE
SVIZZERA
1 ora

«Zone bianche»: più deroghe per costruire di più

Sparò al marito alle spalle e lo lasciò morire: pena ridotta a 12 anni
LIVE
GINEVRA
1 ora
2
13

Sparò al marito alle spalle e lo lasciò morire: pena ridotta a 12 anni

Disoccupazione in netto aumento in Svizzera: sale al 5,6%, giovani al 12,6%
LIVE
SVIZZERA
2 ore
3
7

Disoccupazione in netto aumento in Svizzera: sale al 5,6%, giovani al 12,6%

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027
LIVE
SVIZZERA
3 ore
12
27

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027