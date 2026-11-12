In Svizzera cresce la disoccupazione, toccato il 5,6%
Il tasso di disoccupazione è al di sotto della media dell'Unione Europea (6,2%); crescono però (lievemente) anche gli occupati.
BERNA - Nel terzo trimestre del 2026, in Svizzera il numero di persone occupate è aumentato dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il tasso di disoccupazione (ai sensi dell’ILO, l’Ufficio internazionale del lavoro) è salito dal 5,1 al 5,6% in Svizzera e dal 6,0 al 6,2% nell’Unione europea (UE).
Questi sono alcuni dei risultati tratti dall’indagine sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) realizzata dall’Ufficio federale di statistica (UST).
Nel terzo trimestre del 2026 in Svizzera si contavano 5,387 milioni di persone occupate, lo 0,5% in più rispetto all’anno precedente. Convertito in equivalenti a tempo pieno (ETP), il numero di persone occupate presenta un aumento dello 0,1%. Il tasso di persone occupate per la fascia di età dai 15 ai 64 anni è invece diminuito, passando dal 79,8 al 79,2%. Se espresso in ETP, questo tasso è sceso dal 67,8 al 67,2%.
Disoccupazione ai sensi dell’ILO
Nel terzo trimestre del 2026 in Svizzera si annoveravano 288 000 persone disoccupate, ovvero 27 000 in più rispetto a un anno prima e il tasso di disoccupazione ai sensi dell’ILO è salito dal 5,1 al 5,6%.
Nell’Unione europea è cresciuto dal 6,0 al 6,2%. Tra i nostri vicini, questo tasso è passato dal 3,9 al 4,2% in Germania, dal 7,9 all’8,4% in Francia, dal 5,6 al 6,5% in Italia e dal 5,5 al 6,1% in Austria.
Andamento nell’ultimo trimestre Tra il secondo e il terzo trimestre del 2026, una volta corretti secondo le variazioni stagionali, il numero di persone occupate e quello di ETP hanno presentato un calo rispettivamente dello 0,3 e dello 0,4%. Il tasso di disoccupazione ai sensi dell’ILO è invece salito dal 5,1 al 5,3%.