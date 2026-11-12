In Svizzera cresce la disoccupazione, toccato il 5,6%

Disoccupazione ai sensi dell’ILO

Nel terzo trimestre del 2026 in Svizzera si annoveravano 288 000 persone disoccupate, ovvero 27 000 in più rispetto a un anno prima e il tasso di disoccupazione ai sensi dell’ILO è salito dal 5,1 al 5,6%.



Nell’Unione europea è cresciuto dal 6,0 al 6,2%. Tra i nostri vicini, questo tasso è passato dal 3,9 al 4,2% in Germania, dal 7,9 all’8,4% in Francia, dal 5,6 al 6,5% in Italia e dal 5,5 al 6,1% in Austria.