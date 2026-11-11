A Maloja compaiono svastica e scritte antisemite

La Federazione è colpita dal fatto che a Maloja si verifichino ripetutamente episodi di questo genere. Nell'estate del 2025 ne sono stati registrati due. «Su una cassetta di distribuzione sono state riportate le scritte 'Zyklon B' (agente fumigante a base di acido cianidrico usato nelle camere a gas durante la Seconda Guerra Mondiale, ndr) e 'Fuck Jews'. Pochi giorni dopo, nei pressi di un albergo che offre un soggiorno estivo con servizio di ristorazione kasher, sono stati rilevati una svastica e la scritta 'Dachau' accompagnata da una freccia», ha continuato Kreutner.

Secondo il segretario generale le scritte di allora e quella ritrovata ora presentano evidenti analogie. «L'uso delle lettere maiuscole, la grafia, il tono apertamente ostile agli ebrei e la rappresentazione, con errori simili, della svastica. Tuttavia, da questi elementi non è possibile dedurre che si tratti degli stessi autori».