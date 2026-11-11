A Maloja compaiono svastica e scritte antisemite
Rinvenute sulla facciata di una struttura staccata di un prestigioso hotel, la polizia indaga
Rinvenute sulla facciata di una struttura staccata di un prestigioso hotel, la polizia indaga
MALOJA - Sulla facciata di una struttura staccata dall'Hotel Maloja Palace è comparsa nei giorni scorsi la scritta «We hate Jews» («Odiamo gli ebrei») accanto a una svastica. La Polizia cantonale dei Grigioni ha avviato le indagini. Non è il primo caso che si registra a Maloja.
L'edificio in questione è la Club House dell'albergo. All'agenzia Keystone-ATS il direttore Frank Amin Karama si è detto «schifato, ce n'è sempre una nuova».
Karama è convinto che sia opera di qualcuno del posto, perché proprio quest'estate ha avuto un alterco con una persona, di cui non conosce il nome, critica per la presenza di ebrei nell'hotel. «Non è la prima volta che succede».
Da 13 anni l'hotel ospita un cliente abituale di origini ebraiche, con il quale secondo il direttore c'è un ottimo rapporto. «L'antisemitismo non è giustificabile. Se si intende attaccare le scelte politiche di uno stato aggressore non occorre prendersela con un intero gruppo», ha continuato.
Il direttore è venuto a conoscenza dell'imbrattamento dopo essere stato contattato per una dichiarazione da parte di Keystone-ATS. «Da domenica sono perlopiù all'interno a lavorare, non me n'ero accorto; sporgerò immediatamente denuncia e provvederò quanto prima a rimuovere la scritta», ha detto.
La Polizia cantonale dei Grigioni ha confermato di aver ricevuto una segnalazione in merito e di aver aperto un'indagine.
Altri episodi simili avvenuti a Maloja
Per la Federazione svizzera delle comunità israelite si tratta di un atto «inequivocabilmente antisemita», perché «esprime apertamente odio nei confronti degli ebrei», ha spiegato il segretario generale, Jonathan Kreutner, a Keystone-ATS.
La Federazione è colpita dal fatto che a Maloja si verifichino ripetutamente episodi di questo genere. Nell'estate del 2025 ne sono stati registrati due. «Su una cassetta di distribuzione sono state riportate le scritte 'Zyklon B' (agente fumigante a base di acido cianidrico usato nelle camere a gas durante la Seconda Guerra Mondiale, ndr) e 'Fuck Jews'. Pochi giorni dopo, nei pressi di un albergo che offre un soggiorno estivo con servizio di ristorazione kasher, sono stati rilevati una svastica e la scritta 'Dachau' accompagnata da una freccia», ha continuato Kreutner.
Secondo il segretario generale le scritte di allora e quella ritrovata ora presentano evidenti analogie. «L'uso delle lettere maiuscole, la grafia, il tono apertamente ostile agli ebrei e la rappresentazione, con errori simili, della svastica. Tuttavia, da questi elementi non è possibile dedurre che si tratti degli stessi autori».
La Polizia cantonale dei Grigioni ha riferito a Keystone-ATS che in gennaio di quest'anno si è verificato un episodio simile a quello riportato oggi. Nell'area dell'Hotel Kulm, sempre a Maloja, è stata disegnata una svastica. Le indagini non sono riuscite a risalire ai responsabili.