FFS Historic: Markus Jordi è il presidente del Consiglio di Fondazione
Assicura continuità alla guida della Fondazione dopo la scomparsa di Toni Häne.
Assicura continuità alla guida della Fondazione dopo la scomparsa di Toni Häne.
WINDISCH - Il Consiglio di Fondazione della Fondazione per il patrimonio storico delle FFS ha confermato Markus Jordi quale nuovo presidente. Egli assume questa funzione in seguito all’improvvisa scomparsa del precedente presidente del Consiglio di fondazione, Toni Häne, avvenuta il 4 novembre 2026. Con Markus Jordi, la presidenza passa a una personalità dirigenziale di lunga esperienza in seno alle FFS, che vanta una vasta competenza nella gestione aziendale e nelle relazioni con le parti sociali.
L’improvvisa scomparsa di Toni Häne ha profondamente colpito FFS Historic. Dal 2021 ricopriva la carica di presidente del Consiglio di fondazione e si era dedicato con grande passione, competenza e impegno personale alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico delle ferrovie svizzere.
Nel corso di una seduta straordinaria tenutasi il 4 novembre 2026, il CEO delle FFS Vincent Ducrot ha proposto Markus Jordi quale nuovo presidente della Fondazione, con effetto immediato. Il Consiglio di Fondazione ha accolto favorevolmente la proposta e l’ha approvata all’unanimità. Markus Jordi si è dichiarato disponibile ad assumere la carica fino a nuovo avviso, presumibilmente almeno fino alla fine del 2027.
«Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata. Toni Häne ha lasciato un segno profondo in FFS Historic grazie al suo straordinario impegno e alla sua grande passione. La sua scomparsa ci riempie di profonda tristezza. Desidero portare avanti, insieme al Consiglio di Fondazione e alla direzione, il suo grande impegno a favore del patrimonio storico delle FFS e accompagnare la fondazione verso il futuro con senso di responsabilità», afferma Markus Jordi.
Markus Jordi fa già parte del Consiglio di Fondazione dal 2020. Conosce quindi bene la Fondazione, i suoi compiti e le sfide attuali, garantendo così continuità nella direzione in una fase di transizione particolarmente impegnativa.
Profilo
Nato nel 1961, Markus Jordi è giurista (lic. iur.). Per 17 anni è stato membro della Direzione del Gruppo FFS e responsabile delle Risorse umane. In questa funzione ha contribuito in modo determinante, tra l’altro, allo sviluppo delle FFS come datore di lavoro e alla collaborazione con le parti sociali.
Dall’inizio del 2025 Markus Jordi è presidente del Consiglio della Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale (FHNW) e presidente del Consiglio di fondazione della Cassa pensioni FFS. Ricopre inoltre altri mandati in ambito sociale e istituzionale.
FFS Historic
FFS Historic conserva il patrimonio storico delle FFS e delle ferrovie che le hanno precedute. Da oltre 180 anni la Fondazione rende accessibile al pubblico la storia tecnologica, culturale ed economica della Svizzera, «trasportandovi» dal passato al presente con un variegato programma di eventi. Venite a scoprire il nostro calendario ricco di eventi di ogni genere e aiutateci a conservare il patrimonio delle ferrovie svizzere.